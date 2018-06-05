Двойник Сергея Лазарева собирается подать на певца в суд



Повар из Москвы полагает, что певец разрушил его репутацию. Молодой человек, очень похожий на Сергея Лазарева, намерен судиться с артистом, чтобы восстановить свое доброе имя.

27-летний повар из столицы Иван Спринчан очень похож на Сергея Лазарева. Но схожесть со знаменитым артистом не принесла ему никаких благ. Напротив, будучи фактически двойником певца, Иван заработал себе дурную славу. Во всяком случае, он сам именно так и считает, о чем высказался в программе «Ты не поверишь!».

Молодой человек рассказал, что остался недоволен, когда в Инстаграме Лазарева появилось видео с его участием.

Потому что этот ролик, как только был опубликован на странице артиста, принес Ивану одни неприятности. Молодого человека тут же объявили конченым пьяницей.

«Ну, там обсуждения были разные: Сергей Лазарев, он «на ЗОЖ», а этот человек на видео, он, типа, алкаш. А я на этом видео далеко не пьяный. Ну, может бутылочку пива выпил. Люблю спать в самолете. Так время быстрее пролетает», - рассказал двойник Лазарева.

Напомним, чуть меньше месяца назад Сергей Лазарев разместил на своей странице в Инстаграме видео, на котором сильно похожий на него человек спит в кресле самолета, а рядом открытая и почти допитая бутылка хмельного напитка.

Человек на видео так похож на Лазарева, что даже ближайшие друзья и коллеги не сразу признали, что это двойник.

Оказалось, что в самолете спал Иван Спринчан. Он действительно очень похож на Лазарева, особенно в профиль. «Мне говорили, что похож, но как-то особого внимания этому не придавал», - говорит молодой человек. Как оказалось, ролик со своим участием на такой популярной странице в Сети, как личный блог звезды, Ивану вышел боком. Поэтому он попросил Лазарева удалить видео, но ответа не получил.

«Я написал Лазареву: удали видео. Иначе дело дойдет до суда. Оно тебе надо?! Но ответа так и нет», - говорит Иван.

Молодому человеку совсем грустно еще и потому, что его недавно бросила девушка. Как раз в тот момент, когда появилось компрометирующее его видео на популярной странице. Иван много работает и в суд идти не торопится. По словам двойника Лазарева, ему бы хотелось, чтобы певец как-нибудь отреагировал и загладил свою вину перед ним. Но Сергею Лазареву, как он сам признался, повар, похожий на него, не нужен.



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