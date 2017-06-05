Глава Хакасии потребовал уволить сотрудников правоохранительных и социальных служб за халатность

Виктор Зимин взял на контроль расследование двух преступлений, произошедших в республике в выходные дни.

Убийство отцом двухлетнего ребёнка в Бее и нападение бойцовских собак на трёхлетнего малыша в селе Кайбалы Виктор Зимин назвал "дичайшими". Также он призвал социальные и силовые ведомства разобраться в причинах и принять строгие меры к ответственным подчиненным. Главу Хакасии проинформировали, в случае с нападением на ребенка псов, соседи неоднократно жаловались на хозяина животных местным властям, однако на обращения никто не реагировал.

- Обязанность социальных, правоохранительных служб республики не допускать, чтобы дети оказывались в опасных для жизни и здоровья ситуациях, - цитирует пресс-служба правительства слова Виктора Зимина. - По завершении расследования требую принять самые строгие меры, вплоть до увольнения или уголовной ответственности за халатное отношение к служебным обязанностям. Работники социальных служб, медики или правоохранители не должны ждать, что все затихнет, расследование всех трагических случаев находится на моем личном контроле.

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