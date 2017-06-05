И ключи от автомобиля!

Глава Хакасии Виктор Зимин поздравил коллектив газеты «Хабар» с 90-летием со дня выхода первого номера издания.

2 июня на торжественном приёме в Доме правительства Хакасии Виктор Зимин отметил, что сотрудники республиканской газеты выполняют важную роль в сохранении родного языка и самобытной хакасской культуры.

— Для многих жителей республики, проживающих в отдалённых сёлах, особенно для представителей нашего старшего поколения, газета «Хабар» на протяжении долгих лет служит одним из главных источников официальной информации, а порой единственным. А это свидетельство того, что газета важна для людей. Знайте, что руководство республики всегда с вами. Я высоко ценю вашу работу, — подчеркнул глава Хакасии.

В праздничный для газеты день Виктор Зимин дал поручения проработать вопрос об увеличении заработной платы для журналистов республиканских печатных изданий, обновлении материально-технической базы редакций. При этом он подчеркнул, что зарплату необходимо поднимать и работникам муниципальных средств массовой информации, чья роль в жизни городов и районов очень высока. Но некоторые муниципальные издания сейчас находятся в нищенском, «загнанном» положении.

В ответном слове главный редактор газеты «Хабар» Радион Сунчугашев поблагодарил главу Хакасии за поддержку:

— Мы преклоняем головы перед тем днём, когда вышел первый номер газеты, и перед теми людьми, которые всё организовали, выстроили и запустили в большое плавание корабль.

90 лет — это не просто цифра. 90 лет — это повседневная история нашей малой родины, отражённая на страницах газеты, — сказал руководитель издания. Он также дал высокую оценку ряду программ правительства, работающих на развитие хакасского языка, культуры. Отметил большую значимость программы поддержки малых сёл, в которых, как правило, проживают хакасы.

Приём главы республики продолжился вручением высоких наград.

Главному редактору издания Радиону Сунчугашеву вручены золотые часы главы республики. Инора Боргоякова, Николай Султреков и Елена Чезыбаева награждены Почётной грамотой Республики Хакасия. Благодарности главы Хакасии удостоены Розалия Алагашева, Августа Боргоякова, Мария Майнагашева, Наталья Субракова, Клавдия Челтыгмашева.

За многолетний плодотворный труд и особые заслуги перед республикой медалью «Трудовая доблесть» награждены Алефтина Субракова, Анатолий Султреков, Илья Топоев.

А закончилось торжество вручением ключей от нового редакционного автомобиля «Лада-Ларгус».

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