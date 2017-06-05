Как можно повлиять на судьбы людей?

Хакасию посетила съёмочная группа международного проекта «Дзюдо за мир».

Цель проекта, как рассказал президент федерации дзюдо Хакасии Вячеслав Лесков, показать обществу, как спорт может повлиять на судьбы людей. И сделать это было решено на фоне главных достопримечательностей регионов, выбранных Международной федерацией дзюдо. А таких регионов три: Хакасия, Дагестан и Красноярский край.

Специалисты из Испании, Франции и Великобритании посетили в Абакане зал каменных изваяний музейно-культурного центра, мемориальный комплекс на горе Самохвал. Впечатлил гостей своими достопримечательностями и Аскизский район. В кадр попали, как рассказали в пресс-центре министерства спорта Хакасии, и наскальная живопись, и жилища хакасов разных времён, и камень Ах-Тас…

Героем же документального фильма стал заслуженный мастер спорта России по дзюдо Сергей Космынин. Участник Олимпийских игр 1992 года, неоднократный чемпион Европы и призёр чемпионатов мира в своё время жил в Минусинске, учился в Абаканском государственном педагогическом институте, ныне является старшим тренером сборной России по дзюдо. Естественно, он провёл мастер-класс для спортсменов Хакасии, а на прошедшей в министерстве спорта Хакасии пресс-конференции Сергей Михайлович пожелал проекту «Дзюдо за мир» ставить цели и не останавливаться на достигнутом, будь это фильмы или что-то другое, позволяющее поднимать престиж России на мировом уровне.

Высказал слова благодарности в адрес всех тех, кто принял решение проводить съёмки в Хакасии, и руководитель администрации главы Хакасии Валерий Денщиков.

— Это хорошая идея — показать на международном уровне то, как активно развивается в последние годы дзюдо в нашей республике. И пусть всё задуманное у съёмочной группы получится. Мы в свою очередь всегда рады гостям, которые воспевают красоты хакасской земли, — заключил Валерий Васильевич.

Исполняющий обязанности министра спорта Хакасии Виктор Струков напомнил, что количество желающих заниматься дзюдо в республике растёт с каждым годом. Если в 2015 году в соревнованиях регионального и российского уровней принимали участие не более 75 спортсменов, то в 2016-м — уже почти 140.

— И нет такого турнира, откуда наши дзюдоисты вернулись бы без медалей, — подытожил Виктор Андреевич.

Так что нет ничего удивительного, что проект «Дзюдо за мир» ступил на хакасскую землю, а итогом работы станет фильм, который будет готов уже в июле.

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