«Шахтёр» и «Клай»

В Хакасии начался футбольный сезон. А значит, появляется и больше поводов для разговоров. Сегодня их три.

Какой первый? «Шахтёр-СУЭК» — победитель Кубка федерации футбола Хакасии. Да, уже третий год подряд команда из Черногорска становится обладателем почётного трофея. В финале действующий чемпион и обладатель Кубка Хакасии разгромил в Черногорске на стадионе «Сибиряк» «Интер-КДЮСШ» (команда-преемник «Университета», финалиста прошлогоднего финала Кубка республики) со счётом 6:1. Два мяча у черногорцев забил Александр Попов, по разу отличились Николай Сангаджиев, Дмитрий Пшёнкин и Николай Деревенько. У абаканцев гол забил Иван Панов. А вот Виталий Топоев срезал мяч в свои ворота, отсюда и шесть забитых мячей.

Эта встреча официально дала старт футбольному сезону среди мужских команд республики. С 1 июня в рамках очередного чемпионата Хакасии сыграют девять команд: «Шахтёр-СУЭК», «Юность-СУЭК» (они из Черногорска), «Интер-КДЮСШ», «Локомотив-2», «Чалпан», «Локомотив» (все из Абакана), «Саяногорск» (Саяногорск), «Атлант» (Аскиз), «Олимпик» (Минусинск). Соревнования пройдут по круговой системе в два круга (игра дома и на выезде)

Также в июле будет дан старт Кубку Республики Хакасия, где эти же команды решат судьбу почётного трофея. С расписанием игр можно ознакомиться на сайте федерации футбола Хакасии.

Какой же повод второй? Более приятный. Потому как касается детей. В Железногорске проводились отборочные соревнования международного фестиваля детской футбольной лиги «Большие звёзды светят малым» (дивизион Олега Долматова).

В соревнованиях приняли участие восемь команд из Красноярского края и Хакасии. Честь нашей республики защищали три футбольных коллектива. Лучшего результата добилась команда «Клай» из Саяногорска. В финале саяногорцы уступили местной команде из ДЮСШ «Смена» со счётом 3:1. По условиям соревнований, как сообщили в федерации футбола Хакасии, обе команды получили путёвку на финальные соревнования. Так что в сентябре «Клай» ждёт Анапа.

А вот третье место занял «Атлетик» из Абакана.

Кстати, лучшими игроками турнира из наших команд были признаны вратарь Алексей Заболотный («Клай») и нападающий Ярослав Пургин («Атлетик»). Лучшим бомбардиром оказался Даниил Вальков, представлявший «Сибиряк» (Черногорск).

Вот вам и третий повод для разговора. Свой вклад в историю сделали футболисты, принявшие участие в республиканском этапе всероссийских соревнований на приз клуба «Кожаный мяч». Футбольные баталии собрали в Черногорске на спорткомплексе «Сибиряк» юношей 2006 — 2007 годов рождения. А это девять команд из разных уголков Хакасии. Победителем соревнований стали хозяева игр — команда «Сибиряк» отодвинула на второе место «Сибиряк-2», также представлявший город угольщиков. Бронза досталась представителям Белоярской школы.

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