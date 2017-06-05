Театр кукол «Сказка» откроет зал для самых маленьких зрителей в рамках фестиваля «Чир Чайаан»

Новый зал в Хакасском национальном театре кукол «Сказка» откроется в рамках IX Международного эколого-этнического фестиваля театров кукол «Чир Чайаан» для спектаклей в формате Бэби-театра.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Хакасии, спектакли такого формата – для детей примерно от 10 месяцев до 3 лет – особое театральное направление. Пространство для таких спектаклей не делится на сцену и зрительный зал, дети находятся вместе с родителями, а аудитория таких постановок в среднем всего 20 человек. Специально для спектаклей формата Бэби-театра будет проведена реконструкция малого зала Хакасского национального театра кукол «Сказка». Первые спектакли в новом зале малыши смогут посмотреть на фестивале «Чир Чайаан».

Это спектакль «Как гусеница стала бабочкой» театра «Желтый квадрат» из Екатеринбурга (7 июля), «Сказка про хитрую лисичку» Озерского театра кукол (5 июля) и спектакль «Круглый год» Красноярского театра кукол (6 июля).

Напомним, IX Международный эколого-этнический фестиваль театров кукол «Чир Чайаан» пройдет в Абакане с 2 по 9 июля.

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