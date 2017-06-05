В Саяногорске клещи покусали больше полутысячи человек

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Более полутысячи саяногорцев с начала эпидсезона пострадали от укусов клещей. И как отмечают энтомологи, в этом году все чаще среди вредоносных насекомых попадаются носители боррелиоза.583 маленьких и взрослых саяногорца подверглись нападению клещей, начиная с середины апреля. Зарегистрирован 1 подтвержденный случай заражения клещевым энцифалитом. А вот с подозрением на боррелиоз сейчас под наблюдением врачей находится больше десятка человек. Чаще всего вредоносные кровососы подстерегают нас в дачных массивах по всему муниципалитету, в поселке Черемушки, на Ай-Дае, ну и естественно в лесных зонах. Даже в самом городе сегодня не сложно столкнуться с клещом. Это не удивительно, ведь мы живем в эндемичной зоне, то есть на территории где клещи обитают постоянно. К тому же за последние два года наметилась тенденция к значительному росту количества опасных кровососов. Поэтому каждый саяногорец, майнец и черемушкинец от мала до велика должен знать, как себя защитить.В Роспотребнадзоре отмечают, что в этом году активно ведется обработка муниципалитета от клещей. На сегодняшний день в списке обеззараженных числится 56 объектов. Это школы, детсады, парковые зоны в городе и поселках. В этом году активно взялись за акарицидные обработки и дачные общества. Специалисты провели опрыскивание практически во всех садовых товариществах, за исключением трех. Как уточнили в Роспотребнадзоре, в ближайшие дни от клещей также будут обработаны территория зоны отдыха в первом микрорайоне города, и гравийный карьер, чтобы грядущий купальный сезон горожане могли провести в этих местах без опаски.







