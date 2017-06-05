В Хакасии появится технологическая долина

В республике продолжают развивать промышленные кластера. По итогам прошлого года Хакасия заняла восьмое место в России по индексу промышленного производства с результатом в 10,2 процента от общего промпроизводства страны.

Проект комплексного развития угольной промышленности региона глава Хакасии представил на экономических форумах в Сочи и Красноярске. Разработки получили положительные отклики от правительства Российской Федерации. Кроме того, в ближайшее время в Хакасии может появиться технологическая долина. Инициатором её создания выступила компания РУСАЛ. Предприятие собирается производить востребованную продукцию с применением алюминия. Для этого будут строиться крупные транспортно-логистические узлы.

- Нужно создать хорошую базу автокомпонентов или строительных алюминиевых конструкций, - подчеркнул исполняющий обязанности первого заместителя Главы Хакасии Олег Нам. - Благодаря слаженной работе по этому проекту с РУСАЛом в нашем регионе появятся новые перерабатывающие производства, продукция которых в дальнейшем будут покрывать потребности не только внутреннего рынка готовой продукции из алюминия, но и поставляться в другие страны.

В Хакасии создадут новые перерабатывающие производства металлургической продукции высоких переделов в непосредственной близости от производителя первичного алюминия. По предварительным оценкам, затраты на проект составят 130 миллиардов рублей. Сегодня РУСАЛ проводит предварительную оценку потенциальных проектов, в том числе и строительство второго Хакасского алюминиевого завода, сообщается на сайте правительства Хакасии.

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