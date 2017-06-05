В Хакасии водитель «Лады» выехал со всей дури на трассу и таранил два автомобиля. Пострадали пять человек

05.06.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »
На трассе Абакан - Саяногорск водитель «Лады» выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с кроссовером «Hyundai Terracan» и грузовиком «Scania». В результате аварии пострадали пять человек, в том числе 6-летний ребенок.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Хакасии, ДТП произошло в минувшую пятницу, 2 июня, в 17.30. Управлявший «ВАЗ-21101» 24-летний водитель, двигавшийся со стороны села Белый Яр в сторону поста ППС, выехал на трассу под красный сигнал светофора и врезался в кроссовер и грузовик.
В результате ДТП водитель вазовской «десятки» получил закрытый перелом бедренной кости и рвано-ушибленную рану лобной области. Его 24-летний пассажир получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рваные раны лица. Мужчине 1980 года рождения врачи диагностировали: черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Все пострадавшие госпитализированы в Абаканскую городскую больницу. У водителя взята кровь на проведения освидетельствования на состояние опьянения.
Пассажирке автомобиля «Hyundai Terracan», женщине 1981 года рождения, поставлен диагноз: «Острая реакция на стресс», а у 6-летнего мальчика – пассажира этого же автомобиля – сотрясение головного мозга.

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