Хакасия отметит День России национальным шествием, спортом, песнями

12 июня в Хакасии впервые пройдет «Парад дружбы народов».

Участники шествия в национальных костюмах пройдут от парка «Орленок» в Абакане до Первомайской площади, где состоится праздничный митинг. Впервые акция прошла в 2014 году в Кирове. Ее поддержала Общественная палата России. Цель парада «Дружбы народов» - показать: мы разные, но мы едины. В этом году шествие планируется в 30 городах России. Абаканская колонна соберет, предположительно, до 500 человек.

- Уже откликнулось около 20 национальных общественных объединений, диаспор из городов и районов Хакасии, - рассказал на сегодняшней пресс-конференции исполняющий обязанности министра национальной и территориальной политики республики Дмитрий Тодышев. - Присоединиться могут все желающие. Большинство участников шествия будут в национальных костюмах.

После митинга на Первомайской площади пройдет праздничный концерт. Выступят профессиональные и самодеятельные творческие коллективы.

- В программе также выступление участников фестиваля «От Ыры», который пройдет 10 июня и тоже будет посвящен Дню России, - сообщила исполняющая обязанности министра культуры Хакасии Светлана Окольникова. – Во Всероссийском фестивале-конкурсе этнической эстрады нынче примет участие девять регионов. Это республики Алтай, Тыва, Бурятия, Крым и другие.

Спортивные мероприятия, посвященные Дню России, начнутся 8 и завершатся 18 июня. Всего их запланировано около двадцати. Соревнования и игры пройдут в городах и районах Хакасии. В программе - «Президентские спортивные игры» школьников в Саяногорске, спортивный фестиваль среди детей с ограниченными возможностями в Аскизе, республиканский фестиваль «Готов к труду и обороне» и многое другое. В Абакане 12 июня пройдет городской турнир по настольному теннису среди ветеранов, забег «Стартуют все», баскетбольный и волейбольный марафон.

- На Первомайской площади будет работать демонстрационная площадка по сдаче ГТО, - сообщил исполняющий обязанности министра спорта Хакасии Виктор Струков.

Волонтеры пронесут по городу 27-метровы триколор. Накануне праздника в муниципальных образованиях вручат паспорта достигшим 14-ти лет. 12 июня в республиканском музейно-культурном центре в торжественной обстановке молодые граждане Хакасии и России основной документ получат из рук главы Хакасии Виктора Зимина.

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