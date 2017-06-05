Хакасия отметит День России национальным шествием, спортом, песнями

05.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

12 июня в Хакасии впервые пройдет «Парад дружбы народов».

 

Участники шествия  в национальных костюмах пройдут от парка «Орленок» в Абакане до Первомайской площади, где состоится праздничный   митинг. Впервые акция прошла  в 2014 году в Кирове.  Ее поддержала  Общественная палата России.  Цель парада «Дружбы народов» - показать: мы разные, но мы едины. В этом году  шествие планируется в 30 городах России.  Абаканская колонна соберет, предположительно, до 500 человек.

- Уже откликнулось около 20 национальных общественных объединений, диаспор из городов и районов Хакасии,   - рассказал на сегодняшней пресс-конференции исполняющий обязанности министра национальной и территориальной политики  республики Дмитрий Тодышев. -  Присоединиться могут все желающие. Большинство участников шествия будут  в национальных костюмах.

    После митинга на Первомайской площади пройдет праздничный концерт. Выступят профессиональные и самодеятельные творческие коллективы.

- В программе  также  выступление участников фестиваля «От Ыры», который пройдет 10 июня и тоже будет посвящен Дню России, - сообщила исполняющая обязанности министра культуры Хакасии  Светлана Окольникова. – Во Всероссийском  фестивале-конкурсе этнической эстрады нынче примет участие девять регионов. Это республики Алтай, Тыва, Бурятия, Крым и другие.
Спортивные мероприятия, посвященные  Дню России, начнутся 8 и завершатся  18 июня. Всего их запланировано около двадцати.  Соревнования и игры  пройдут в городах и районах Хакасии.  В программе   -  «Президентские спортивные игры» школьников в Саяногорске,  спортивный фестиваль  среди детей с ограниченными возможностями в   Аскизе, республиканский  фестиваль «Готов к труду и обороне» и многое другое. В Абакане 12  июня  пройдет городской турнир по настольному теннису среди ветеранов, забег «Стартуют все»,   баскетбольный и волейбольный марафон.
- На Первомайской площади будет работать  демонстрационная площадка по сдаче ГТО, - сообщил исполняющий обязанности  министра спорта Хакасии Виктор Струков.
Волонтеры пронесут по городу 27-метровы триколор.  Накануне праздника в муниципальных образованиях  вручат паспорта достигшим 14-ти лет. 12 июня  в республиканском  музейно-культурном центре   в торжественной обстановке молодые граждане  Хакасии и России  основной документ  получат из рук главы Хакасии Виктора Зимина.

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