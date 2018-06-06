Между двух огней: почему Бондарчук никак не разведется с женой

Прошло два года с тех пор, как на "Кинотавре" известный режиссер представил свою возлюбленную - Паулину Андрееву. С тех пор они повсюду появляются вместе, а поклонники ждут свадьбу.

С походом в загс влюбленные не спешат. Как оказалось, на это есть веские причины, друзья пары открыли «СтарХиту» их тайны.

Неделимые

Бондарчук все еще женат! Федор не оформил развод со Светланой – по слухам, они не могут поделить совместно нажитое имущество. «Им принадлежит просторная квартира на Мосфильмовской улице, – рассказали «СтарХиту» в окружении распавшейся семьи. – Плюс в наследство от отца ему достался дом на Рублевском шоссе, там сейчас живет сын Сергей с женой и двумя дочками. Светлана предпочитает не наведываться туда, где раньше была хозяйкой, для встречи с внучками выбирает нейтральную территорию. После разрыва она переехала из пригорода в «запасную» квартиру на Патриарших прудах, площадь которой составляет около трехсот квадратных метров. Также ей принадлежит тридцать процентов одного из столичных ресторанов Феди». Мало того, летом прошлого года Света открыла бистро «Березка» на Патриарших прудах, а в апреле 2018-го учредила фитнес-студию «Фанни».

«Если удастся доказать, что супруги не ведут совместное хозяйство и новые проекты также открывали автономно, тогда они не являются совместно нажитым имуществом, – прокомментировал «СтарХиту» юрист. – Но обычно суды не заморачиваются и исходят из того, что, раз брак не расторгнут, делить придется все».

Несмотря на расставание и экономические вопросы, Светлана и Федор остались в дружеских отношениях. Оба уделяют время младшей дочке Варваре, девушка живет за границей – у нее проблемы со здоровьем, сыну Сергею, радуются успехам внучек. «Рите в декабре исполнится шесть, а Вере недавно стукнуло четыре. Они умнички – занимаются плаванием, танцами, гимнастикой, – поделился Бондарчук со «СтарХитом». – Старшая уже вовсю штурмует книги, вдумчиво произносит по слогам каждое слово, а младшая ее внимательно слушает. Конечно, я их обожаю. Мы видимся не так часто, как могли бы, но при каждой встрече, только переступаю порог, девчонки бросаются мне на шею с криками: «Дедуля пришел!» Это безумно приятно и трогательно! Буду ли задействовать маленьких в кинопроектах? Пока не думал. Вы же понимаете, такое можно запросто организовать, буквально за долю секунды».

Жемчужина в огранке

Но, кажется, ничто не способно повлиять на отношения Федора и Паулины. Друзья признаются, что это идеальный союз, у которого многому стоит поучиться.

«Более гармоничной пары в моем окружении не было очень давно, – рассказывает «СтарХиту» кинопродюсер Илья Бачурин, который встречается с участницей Comedy Woman Надеждой Сысоевой. – Сейчас многим не хватает взаимопонимания и компромисса, у них же этого достаточно. Федя как человек мудрый не фокусирует внимание на мелочах, из-за которых часто и происходит раздрай».

«В начале любовных историй обычно как, - продолжает Бачурин, - повстречались полгода, все хорошо, а потом надоело, подавай новые ощущения… У ребят не тот случай – для них доверие на первом месте, они выше любой ревности. Обычно на тусовках одни искусственные, пластмассовые улыбки, а от них реально исходит свет! Паулина – звезда, жемчужина, Федя – прекрасное обрамление, всегда рядом и поддерживает. Уверен, их союз просуществует очень долго!»

Близкие отмечают, что Бондарчук сильно изменился за два года с Паулиной. «По мне, Федор помолодел, стал более энергичным, берется за смелые проекты, – делится со «СтарХитом» актер Игнат Акрачков. – У него искреннее желание быть для нее всем! Не зря говорят, мудрые девушки делают из парней настоящих мужчин. У Паулины сильный характер, этого не отнять. Но она умна и не подавляет любимого. А как такой женщине не угодить? Хотел бы оказаться на месте Феди». Говорят, что недавно Андреева закончила сценарий, по которому Бондарчук снимет картину.

«Эти двое – безумцы, перфекционисты. В работе у них есть общая черта – докопаться до сути, до конца, – продолжает Акрачков. – Обычно артистки расслабляются, понимая, что востребованы. Но Паулина привыкла вкалывать! И не поощряет блат. Например, ее младший брат Игорь решил связать жизнь с актерством. Андреева не станет помогать, ведь считает, что всего нужно добиться самостоятельно. У Паулины с Федей все уже сложилось: в карьере дела идут хорошо, в любви тоже… Пусть живут долго и счастливо! Создадут вместе не одну картину, а может, даже детей. Верю в их пару».

Вокруг света

Бондарчук обожает делать возлюбленной шикарные подарки: на спектакли приходит с огромными букетами роз, балует заграничными поездками. За последний год они побывали в нескольких городах Европы, а недавно вернулись из дегустационного тура по Тоскане, во время которого познакомились с потомственной княгиней Натальей Строцци. Трехдневная поездка по винодельням Италии обошлась режиссеру примерно в 200 тысяч рублей. «Их путь начался с посещения средневекового города Сан-Джиминьяно, откуда пара отправилась в родовое княжеское поместье, – рассказал «СтарХиту» один из организаторов путешествия. – Хозяйки виллы – сестры Строцци, у них, кстати, русские корни. Наталья встретила Федора и Паулину, рассказала им историю изготовляемого их семьей вина, предложила закуски собственного производства – сыры, оливки, овощи. После пара побывала на экскурсиях в еще нескольких тосканских винодельнях. Обещали вернуться».



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