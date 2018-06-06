Несмотря на перенесенный инсульт Николай Носков рвется на сцену



Год назад известного исполнителя Николая Носкова поразил ишемический инсульт. Но постепенно здоровье восстанавливается. Носков уже прошёл курс реабилитации в одной из клиник.

Сейчас артист продолжает лечение дома. Помогают бороться с болезнью 62-летнему певцу супруга Марина и дочь Екатерина. Часто в гости приезжают друзья.

"Николай Иванович чувствует себя хорошо, бодро, с каждым днём его состояние улучшается, — рассказали "Стархиту" в окружении Носкова. — Он проводит много времени на свежем воздухе. Врачи говорят, что полное возвращение к обычной жизни вполне возможно. С музыкантом занимаются лучшие специалисты. Да, пока остаются определённые проблемы с речью, но настрой самый боевой. А петь артист начал ещё раньше, чем вновь заговорил, поэтому сейчас уже вовсю репетирует, работает над новыми композициями. И надеется в ближайшее время порадовать поклонников".

Чтобы помочь музыканту, оказавшемуся в непростой ситуации, его близкие хотят организовать благотворительный концерт. Все средства, вырученные от него, будут направлены семье Носковых — на оплату дорогостоящего лечения, реабилитационных процедур.

Поклонники Носкова по-прежнему требуют присвоить ему звание "Заслуженный артист". Фанаты исполнителя создали петицию, адресованную Министерству культуры России и Госдуме.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







