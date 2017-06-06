Учителя Хакасии могут побороться за 200 тысяч

Для этого нужно стать лучшими в федеральном конкурсе. Заявки можно подавать ещё три дня.

Учителям Хакасии предлагают побороться за 200 тысяч. Для этого нужно стать лучшими в федеральном конкурсе. Он проводится с 2010 года по указу президента России. Республиканская конкурсная комиссия принимает и регистрирует заявки до 9 июня. Подать документы можно ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Абакан ул. Крылова 72, каб. 217.

Претендовать на 200 тысяч могут учителя со стажем педагогической работы не менее трех лет, основным местом работы которых являются образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

«Согласно правилам денежное поощрение выплачивается лучшим учителям образовательных организаций за высокие достижения в педагогической деятельности, а также получившие общественное признание», – прокомментировала и.о. министра образования и науки республики Галина Салата.

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