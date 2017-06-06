Учёный из Турции пишет диссертацию по первому хакасскому роману

Основой научной работы учёного-тюрколога Шима Доган стал роман Н.Г. Доможакова «В далёком аале».

В Хакасском научно-исследовательском институте языка, литературы и истории (ХакНИИЯЛИ) проходит стажировку турецкий ученый-тюрколог Шима Доган. Полгода она будет исследовать роман Н.Г. Доможакова «Ыраххы аалда» («В далеком аале»). Во время стажировки исследователь планирует в первую очередь погрузиться в изучение хакасского языка, изучить работы местных ученых-лингвистов и литературоведов, а также получить консультации по своей работе.

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