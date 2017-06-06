Украинский круизный лайнер вместо Одессы взял курс на Ростов-на-Дону

Украинский круизный лайнер типа река-море «Генерал Ватутин», который 1 июня вышел из Киева в «горящий» круиз до Одессы, по неизвестным причинам резко изменил курс, направившись в Ростов-на-Дону, сообщают СМИ.

Вопреки предполагаемому маршруту, судно, не заходя в Одессу, направилось из Херсона в Измаил, а затем совершило переход в Вилково. В понедельник утром лайнер покинул Вилково и неожиданно взял курс на Крым, встав на ночь вблизи южного берега полуострова, сообщило одесское интернет-издание «Думская».По данным автоматической идентификационной системы, судно идет курсом на Ростов-на-Дону.

Одесские СМИ пишут, что на связь лайнер не выходит. В круизной компании «Червона Рута», которой принадлежит судно, заявили, что не владеют информацией о передвижениях лайнера и не могут объяснить странное поведение капитана.

Напомним, в начале апреля российские пограничники задержали у берегов Крыма украинское судно за нарушение границы.

Кроме того, в начале прошлого года сторожевой корабль «Дон» погрануправления ФСБ по Крыму задержал в российских территориальных водах в Черном море сухогруз под флагом Камбоджи, капитан которого оказался гражданином Украины.

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