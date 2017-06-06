В Абакане горел стадион «Торпедо»

Сегодня около 15 часов произошло возгорание на стадионе «Торпедо», находящемся в южной части города Абакана, в микрорайоне «Гавань».

Горели старые деревянные хозпостройки, примыкающие к большому кирпичному зданию, в котором содержатся автобусы известного в городе предпринимателя Александра Семенова. Стадион в настоящее время заброшен, но собственник у него есть: спортивное сооружение принадлежит ОАО «Абаканский опытно-механический завод», генеральным директором которого является Олег Цыпышев.

Погода стояла сухая, было жарко. Огонь перекинулся на крышу семеновского гаража. К счастью, технику удалось вовремя выгнать на улицу. Прибывшие на место происшествия спасатели и пожарные некоторое время не могли попасть на территорию стадиона, так как все два въезда в него были закрыты на цепи и замки. Собственник на месте ЧП так и не появился, поэтому спасатели и брандмейстеры были вынуждены открыть ворота стадиона с помощью механических средств, въехать на его территорию и немедля приступить к ликвидации возгорания. В тушении принимало участие сразу несколько пожарных расчетов — все абаканские. В короткое время были потушены и пролиты практически догоревшие хозпостройки, одновременно с этим проливалась начинавшая гореть крыша гаража, покрытая рубероидом. Также на месте тушения присутствовали полицейские, которым пришлось выдворять с территории «Торпедо» множество зевак.

Причина возгорания сейчас устанавливается. Но, скорее всего, в итоге ею будет названо неосторожное обращение с огнем несовершеннолетних. Дело в том, что стадион постоянно посещают местные ребятишки и группы подростков. 3 мая 2016 года тут уже горело деревянное двухэтажное здание, в котором раньше располагались административные кабинеты, спортивные секции и трибуны стадиона. Тогда пожарным удалось спасти это здание, обгорела лишь одна из его стен. А 7 мая текущего года на стадионе «Торпедо» погиб подросток. Как уже сообщала газета «Хакасия», 11-летний мальчик попал на территорию стадиона вполне свободно, как это делают и многие другие его сверстники. Там он зашел в будку трансформаторной подстанции, вход в которую был открыт, где и получил удар током высокого напряжения. По данному факту следственным отделом по городу Абакан следственного управления Следственного комитета России по Хакасии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следствие по нему еще не закончено.

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