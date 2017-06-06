В Абаканском зоопарке пополнение

Маленький пони появился у мамы Принцессы и папы Ластика. Жеребёнку всего две недели. В семействе пони это третий «ребёнок».

- Это не первый малыш у Принцессы, но первый мальчик. Два раза у пони на свет появлялись девочки. Жеребёнок, скорее всего, останется в нашем зоопарке. Его папа - пони уже преклонного возраста, и пора подращивать замену, - сообщила методист зоопарка Елена Межова.

Сейчас у малыша самый потешный возраст, поэтому сотрудники зоопарка приглашают понаблюдать за ним. Как советуют специалисты, планировать поход в зоопарк лучше утром. Так больше вероятность увидеть бодрствующего малыша. Напомним, недавно в республиканском «Центре живой природы» на свет появились детеныш ламы и козлята, сообщили в пресс-службе минприродресурсов РХ.

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