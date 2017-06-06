В Госдуме рассказали, что программу реновации опробуют на Москве, а потом распространят на всю Россию

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев не исключил, что после принятия закона о реновации в Москве в Думу внесут аналогичный проект, касающийся всей России, передает РИА "Новости".

"Это пилотный законопроект или закон, который такой шаблонный, по которому мы в дальнейшем будем вносить поправки или закон принимать по России всей. Поэтому мы отрабатывать будем эти вопросы на Москве, потому что она более с пониманием относится", - пояснил Москвичев на заседании комитета.

Комитет 6 июня одобрил поправки ко второму чтению проекта о реновации, направленные на соблюдения прав граждан, чьи дома войдут в программу. Также были учтены интересы собственников нежилых помещений и ипотечников. Принятие проекта запланировано на 9 июня.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская заявила, что в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" собирается задать президенту вопрос о распространении программы реновации жилья на другие, помимо Москвы, субъекты РФ.

"Я подготовила в виде поправки проект, который будет работать на всю страну (...) У нас 15 числа прямая линия президента. Я туда приглашена, если у меня будет дана возможность задать вопрос, а мне такое обещают, я, безусловно, такой вопрос президенту задам. Это решение политическое", - цитирует Хованскую "Интерфакс".

Депутат отметила, что, к примеру, крымчане категорически настаивают на том, чтобы проект распространялся на всю страну, такая же позиция и у жителей Петербурга. Москвичев в ответ пообещал подсчитать приблизительную стоимость программы реновации в масштабах всей страны. "Дам поручение и мы, наверное, экспертно посчитаем, сколько это будет стоить в масштабе страны", - отметил он.

В начале мая столичные власти опубликовали список из 4566 домов, по которым пройдет голосование о включении в программу реновации жилья. Голосование началось 14 мая и продлится до 15 июня. Проголосовать можно на портале "Активный гражданин" или в любом МФЦ "Мои документы".

Москвичи опасаются, что по программе реновации их переселят в далекие от метро или просто неудобные конкретно для них районы. Также они обеспокоены соответствием новых квартир по метражу старым. Кроме того, многих жителей столицы, включая тех, чьи дома не включены в программу, тревожит перспектива превращения Москвы в большую стройку и ухудшения экологии. В столице прошло несколько митингов против реновации.

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