В Красноярске появился пешеходный переход для сусликов

06.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Мини-"зебру" на острове Татышев разметили журналисты местного телеканала.

Сотрудники «СТС-Прима» оборудовали пешеходный переход по всем правилам, поработав над разметкой, установив светофор и дорожные знаки уменьшенного формата.

На Татышеве живут около пяти тысяч этих зверьков. В парковой зоне уже есть Поляна сусликов, теперь появилась и «зебра». Авторы последнего проекта хотели напомнить людям о необходимости бережно относится к животным и самим соблюдать правила дорожного движения, пишет Красноярский краевой медиа-портал “Столица 24”.

Воспользовались пешеходным переходом не только суслики, но и пернатые. 

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