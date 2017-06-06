В Красноярске появился пешеходный переход для сусликов

Мини-"зебру" на острове Татышев разметили журналисты местного телеканала.

Сотрудники «СТС-Прима» оборудовали пешеходный переход по всем правилам, поработав над разметкой, установив светофор и дорожные знаки уменьшенного формата.

На Татышеве живут около пяти тысяч этих зверьков. В парковой зоне уже есть Поляна сусликов, теперь появилась и «зебра». Авторы последнего проекта хотели напомнить людям о необходимости бережно относится к животным и самим соблюдать правила дорожного движения, пишет Красноярский краевой медиа-портал “Столица 24”.

Воспользовались пешеходным переходом не только суслики, но и пернатые.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







