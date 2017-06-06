В Хакасии выбрали эмблему Уполномоченного по правам ребенка

Лучшей признана работа Дарьи Горбатых из Копьёвского районного дома детского творчества. За неё свои голоса отдали 75,6 процентов респондентов.

Участниками конкурса на лучший проект эмблемы Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Хакасия стали около 40 школьников республики. В финал вышли семь проектов. По результатам зрительских симпатий первое место заняла работа участницы студии «Мир и человек» Дарьи Горбатых. Второе место у девятиклассницы абаканского лицея Дарьи Макиной, её проект набрал 8,6 процента голосов. В тройке лидеров — проект Александры Пауль из абаканского лицея, набравший 7,5 процента голосов.

Награждение победителя состоится в сентябре на заседании "Детского Совета". Всех остальных школьников, приславших свои проекты, также ждут награды. А разработка эмблемы Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Хакасия будет продолжена специальной рабочей группой, в состав которой войдут специалисты аппарата УПР в РХ и дизайнеры, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РХ.

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