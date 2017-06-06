Воры-полицейские отобрали у москвича сумку с десятью миллиардами рублей

06.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Огромную сумму денег гражданин привез на Ярославский вокзал из Петербурга.

По словам пострадавшего, в привокзальном ресторане к нему подошел мужчина в форме полицейского, сообщил, что задерживает его по подозрению в преступлении и попросил проследовать в машину. Москвич послушался и отправился в автомобиль. В салоне на него навели дуло пистолета, потребовали отдать сумку. Горожанин выполнил требование. Позже в дежурной части полиции он рассказал не только об ограблении, но и о значительном ущербе. В сумке находилось десять миллиардов рублей. Правоохранительные органы проверяют информацию, сообщает mk.ru.

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