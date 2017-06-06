Хакасия готовится к «Сибер Илу» и «Чир Чайаану»

06.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

С 29 июня по 3 июля в Хакасии в седьмой раз пройдет Международный культурно-туристский форум «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» - «Сибер Ил».

 

    

 

Исполняющая обязанности  министра  культуры Хакасии  Светлана Окольникова  рассказала, что ждет  участников и гостей форума и фестиваля.

  - Основная тема нынешнего форума  -  «Великий шелковый путь» и все что с ним связано. Достаточно большое количество  деловых мероприятий пройдет в деловой части форума.  Кроме пленарного заседания, посвященного этой теме, на второй день  по  программе  ШОС «Велиий шелковый путь»  мы проведем специальную сессию вместе  с МИДом.  Запланирована презентация художественной выставки «Великий   шелковый путь» из  арт – симпозиума Елабужского  музея-заповедника, где собраны картины художников разных стран, рассказывающие об истории « Великого шелкового пути». Круглые столы, мастер-классы, семинары, посещение наших музеев-заповедников – такова обширная программа нынешнего форума. Естественно, она требует большой подготовки,  усилий  аппарата правительства, министерств, ведомств. Из специальных гостей  мы ждем  Михаила Пореченкова, поскольку было объявлено еще в прошлом году, что в рамках форума пройдет фестиваль студенческих и дебютных фильмов  «Святая Анна». Мы сейчас отрабатываем все мероприятия этого фестиваля.

   В рамках культурной программы пройдет также эколого-этнический фестиваль театров «Чир Чайаан». Программа  уже утверждена, идет продажа билетов. Мы  очень рады, что  нас посетят  голландцы -   уличный театр.  Они приезжают в Хакасию второй раз, это большой подарок нашим зрителям. Замечательный испанский театр, японка.  Известные театры российского пространства: Российский академический молодежный, Школа-студия МХАТ, театр Российской армии. Это все подарки наших российских спонсоров, меценатов, министерств культуры, фонда «Вольное дело» Олега Дерипаски,  министерства обороны РФ.   Сибирские кукольные театры  примут участие в фестивале, а также большой академический театр кукол из Санкт-Петербурга,  Образцовский театр. Они будут  в Хакасии впервые.

    В это время  в Хакасии будут  директора крупнейших российских музеев. У них много деловых площадок, интересных разговоров.  Думаю, будет польза и для наших музейщиков, и вообще для развития интерактивного пространства на музейных территориях нашей республики и не только.  Также  вновь  приедет  ведущий телеканала «Культура» Алексей Бегак, который влюбился в Хакасию. Если вы регулярно смотрите  канал «Культура», то слышите, как Алексей вставляет  в те или иные диалоги воспоминания из Хакасии. Нам это очень приятно.  Такие  люди приедут не как гости, а как партнеры,  уважающие проекты,  которые реализует республика, и активно в них участвующие.

 

Министерство  культуры Хакасии  пока держит в секрете, какие звезды выступят в день республики на Первомайской площади. Известно,  что их будет пятеро, это отечественные и зарубежные артисты.  Программа концерта  утверждена,  симфонический оркестр республиканской филармонии  приступает к работе над новыми партитурами.

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