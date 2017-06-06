Хакасия готовится к «Сибер Илу» и «Чир Чайаану»

С 29 июня по 3 июля в Хакасии в седьмой раз пройдет Международный культурно-туристский форум «Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития» - «Сибер Ил».

Исполняющая обязанности министра культуры Хакасии Светлана Окольникова рассказала, что ждет участников и гостей форума и фестиваля.

- Основная тема нынешнего форума - «Великий шелковый путь» и все что с ним связано. Достаточно большое количество деловых мероприятий пройдет в деловой части форума. Кроме пленарного заседания, посвященного этой теме, на второй день по программе ШОС «Велиий шелковый путь» мы проведем специальную сессию вместе с МИДом. Запланирована презентация художественной выставки «Великий шелковый путь» из арт – симпозиума Елабужского музея-заповедника, где собраны картины художников разных стран, рассказывающие об истории « Великого шелкового пути». Круглые столы, мастер-классы, семинары, посещение наших музеев-заповедников – такова обширная программа нынешнего форума. Естественно, она требует большой подготовки, усилий аппарата правительства, министерств, ведомств. Из специальных гостей мы ждем Михаила Пореченкова, поскольку было объявлено еще в прошлом году, что в рамках форума пройдет фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна». Мы сейчас отрабатываем все мероприятия этого фестиваля.

В рамках культурной программы пройдет также эколого-этнический фестиваль театров «Чир Чайаан». Программа уже утверждена, идет продажа билетов. Мы очень рады, что нас посетят голландцы - уличный театр. Они приезжают в Хакасию второй раз, это большой подарок нашим зрителям. Замечательный испанский театр, японка. Известные театры российского пространства: Российский академический молодежный, Школа-студия МХАТ, театр Российской армии. Это все подарки наших российских спонсоров, меценатов, министерств культуры, фонда «Вольное дело» Олега Дерипаски, министерства обороны РФ. Сибирские кукольные театры примут участие в фестивале, а также большой академический театр кукол из Санкт-Петербурга, Образцовский театр. Они будут в Хакасии впервые.

В это время в Хакасии будут директора крупнейших российских музеев. У них много деловых площадок, интересных разговоров. Думаю, будет польза и для наших музейщиков, и вообще для развития интерактивного пространства на музейных территориях нашей республики и не только. Также вновь приедет ведущий телеканала «Культура» Алексей Бегак, который влюбился в Хакасию. Если вы регулярно смотрите канал «Культура», то слышите, как Алексей вставляет в те или иные диалоги воспоминания из Хакасии. Нам это очень приятно. Такие люди приедут не как гости, а как партнеры, уважающие проекты, которые реализует республика, и активно в них участвующие.

Министерство культуры Хакасии пока держит в секрете, какие звезды выступят в день республики на Первомайской площади. Известно, что их будет пятеро, это отечественные и зарубежные артисты. Программа концерта утверждена, симфонический оркестр республиканской филармонии приступает к работе над новыми партитурами.

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