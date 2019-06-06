Звезда «Кадетства» и «Каменской» попал в больницу

06.06.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Звезда "Кадетства" и "Каменской" попал в больницуРоссийский актер Виталий Абдулов из-за проблем со здоровьем оказался в одной из столичных клиник. Об этом стало известно РЕН ТВ в среду, 5 июня.

По предварительной информации, актера отпустили домой после консультаций с врачами.

Виталий Абдулов известен российскому зрителю по ролям в сериалах «Каменская», «Солдаты», «Кадетство», «Дальнобойщики», «Молодежка», «Маргоша».

В феврале он стал участником конфликта в одном из жилых домов в центре Москвы. Ночью артист пытался ворваться в квартиру на последнем этаже дома. Там, предположительно, жила девушка, которая нравилась Абдулову.

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