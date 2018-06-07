10 звезд, которых неоднократно отвергали из-за их внешности

07.06.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Звездами мировой величины становятся единицы. Но вряд ли найдется хоть один, у кого не было препятствий на пути к славе. Некоторые из нынешних звезд Голливуда вынуждены были перенести не одну пластическую операцию, чтобы получить возможность пройти дальше прослушиваний.

Сегодня мы рассмотрим истории 10 мировых знаменитостей, которые сияют на телеэкранах. А ведь из-за нестандартной внешности в своей жизни они не раз были отвергнуты.

1. Бенедикт Камбербэтч
10 звезд, которых неоднократно отвергали из-за их внешностиКогда в 2010 году мир увидел первую серию «Шерлока», Интернет чуть не взорвался от всеобщего негодования. Фанаты произведений Артура Конан Дойля хотели видеть на телеэкране сексуального и харизматичного актера в образе сыщика, а не долговязого малоизвестного британца.

Бенедикта даже всерьез подумывали снять с роли Шерлока, однако решили немного подождать — и не прогадали. Британец вскоре очаровал зрителей.

2. Крисси Тейген
10 звезд, которых неоднократно отвергали из-за их внешностиТрудно поверить, но успешную американскую модель и телеведущую в юности увольняли за то, что она «слишком толстая». Так Крисси забраковали, когда она снималась для бренда Forever 21.

3. Лиа Мишель
10 звезд, которых неоднократно отвергали из-за их внешностиНеидеальный нос актрисы долгое время мешал ей построить успешную актерскую карьеру. Продюсеры настаивали на том, что Лиа просто обязана сделать ринопластику. Но девушка не послушалась и не прогадала. Она сумела добиться успеха за счет других сильных качеств, в том числе красивейшего голоса.

4. Джессика Честейн
10 звезд, которых неоднократно отвергали из-за их внешностиНа просмотрах Джессика всегда получала пометку «рыжая». Это было равнозначно отказу. Но любые уговоры перекраситься, чтобы быть такой же нормальной, как и все, юная актриса встречала в штыки. В итоге сильный характер и рыжие волосы таки привели девушку к успеху. И сейчас мы знаем ее как одну из красивейших актрис нашего времени.

5. Кеша
10 звезд, которых неоднократно отвергали из-за их внешностиКогда девушка уже была вполне состоявшейся певицей, она поддалась на уговоры менеджера и начала худеть всеми возможными способами. В итоге это не помогло ей привлечь новых поклонников, зато привело к серьезным проблемам со здоровьем.

После продолжительного лечения, Кеша пообещала не обращать внимания на чужие советы. Теперь она живет так, как хочет сама. И кажется, вполне счастлива.


6. Мерил Стрип
10 звезд, которых неоднократно отвергали из-за их внешностиПотрясающе, но даже в 27 лет, Мерил была неизвестной актрисой. Тогда она пришла пробоваться на роль главной героини в фильме «Кинг-Конг». Обсуждая актрису со своим сыном, продюсер Дино де Лаурентис спросил на итальянском: «Зачем мне прислали эту свинью? Она же уродлива». И был шокирован, когда Мерил Стрип на том же языке ответила: «Простите, что разочаровала вас». И ушла.

Наверное, шокирован продюсер был бы еще больше, если бы знал, что скоро Мерил Стрип построит головокружительную актерскую карьеру, получит три «Оскара» и девять «Золотых глобусов». Сейчас она по праву считается одной из самых великих актрис современности.

7. Тэйлор Лотнер
10 звезд, которых неоднократно отвергали из-за их внешностиИсполнитель роли Джейкоба в нашумевшей саге «Сумерки» изначально не устраивал продюсера из-за хилого внешнего вида. Тэйлор сразу понял, что от него требуется, и пошел в тренажерный зал. К съемкам у него уже была солидная мышечная масса. Да и роль в обеих частях саги он отыграл великолепно.

А вспоминая слова о хилом внешнем виде, невольно улыбаешься, когда видишь на экране этого качка-оборотня.

8. Тайра Бэнкс
10 звезд, которых неоднократно отвергали из-за их внешностиЗнаменитой «мамочке» доброй половины топ-моделей США в свое время также досталось немало критики. Так, в 2006 году ее уволили из шоу за неудачную фотографию в купальнике. Причиной стали неидеальные формы Тайры.

Под огнем критики можно было сломаться, но Тайра Бэнкс слеплена из другого теста. Она надела тот же купальник и выступила с речью в прямом эфире, где поставила на место всех своих критиков.

Этот ответ Тайры многие признали одной из самых запоминающихся и внушительных речей в истории телевидения.

9. Дженнифер Лоуренс
10 звезд, которых неоднократно отвергали из-за их внешностиУвидев первую часть «Голодных игр», многие насмехались, что Дженнифер выглядит недостаточно голодной для данной картины. Однако со временем критики удостоверились в таланте молодой актрисы, и сейчас она считается одной из самых перспективных и любимых голливудских звезд.

10. Пинк
10 звезд, которых неоднократно отвергали из-за их внешностиВнешность Пинк всегда горячо обсуждали критики. Сама певица также признавалась, что ей порой приходится несладко из-за нестандартной внешности. Однако и для сцены, и для обложек журналов порой нужны необычные лица. Поэтому Пинк собирает стадионы и появляется на страницах таблоидов с завидным для критиков постоянством.

Путь к славе всегда тернист. Ведь на пути у потенциальной звезды не только множество испытаний, но и немало соблазнов, которые так и зовут свернуть с намеченной дорожки. Неудивительно, что только избранным хватает сил оставаться среди лучших и продолжать радовать бесчисленных фанатов.

А каких еще звезд с нестандартной внешностью знаешь ты? Напиши в комментариях.

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