10 звезд, которых неоднократно отвергали из-за их внешности

Звездами мировой величины становятся единицы. Но вряд ли найдется хоть один, у кого не было препятствий на пути к славе. Некоторые из нынешних звезд Голливуда вынуждены были перенести не одну пластическую операцию, чтобы получить возможность пройти дальше прослушиваний.

Сегодня мы рассмотрим истории 10 мировых знаменитостей, которые сияют на телеэкранах. А ведь из-за нестандартной внешности в своей жизни они не раз были отвергнуты.



1. Бенедикт Камбербэтч

Когда в 2010 году мир увидел первую серию «Шерлока», Интернет чуть не взорвался от всеобщего негодования. Фанаты произведений Артура Конан Дойля хотели видеть на телеэкране сексуального и харизматичного актера в образе сыщика, а не долговязого малоизвестного британца.

Бенедикта даже всерьез подумывали снять с роли Шерлока, однако решили немного подождать — и не прогадали. Британец вскоре очаровал зрителей.

2. Крисси Тейген

Трудно поверить, но успешную американскую модель и телеведущую в юности увольняли за то, что она «слишком толстая». Так Крисси забраковали, когда она снималась для бренда Forever 21.

3. Лиа Мишель

Неидеальный нос актрисы долгое время мешал ей построить успешную актерскую карьеру. Продюсеры настаивали на том, что Лиа просто обязана сделать ринопластику. Но девушка не послушалась и не прогадала. Она сумела добиться успеха за счет других сильных качеств, в том числе красивейшего голоса.

4. Джессика Честейн

На просмотрах Джессика всегда получала пометку «рыжая». Это было равнозначно отказу. Но любые уговоры перекраситься, чтобы быть такой же нормальной, как и все, юная актриса встречала в штыки. В итоге сильный характер и рыжие волосы таки привели девушку к успеху. И сейчас мы знаем ее как одну из красивейших актрис нашего времени.



5. Кеша

Когда девушка уже была вполне состоявшейся певицей, она поддалась на уговоры менеджера и начала худеть всеми возможными способами. В итоге это не помогло ей привлечь новых поклонников, зато привело к серьезным проблемам со здоровьем.

После продолжительного лечения, Кеша пообещала не обращать внимания на чужие советы. Теперь она живет так, как хочет сама. И кажется, вполне счастлива.



6. Мерил Стрип

Потрясающе, но даже в 27 лет, Мерил была неизвестной актрисой. Тогда она пришла пробоваться на роль главной героини в фильме «Кинг-Конг». Обсуждая актрису со своим сыном, продюсер Дино де Лаурентис спросил на итальянском: «Зачем мне прислали эту свинью? Она же уродлива». И был шокирован, когда Мерил Стрип на том же языке ответила: «Простите, что разочаровала вас». И ушла.

Наверное, шокирован продюсер был бы еще больше, если бы знал, что скоро Мерил Стрип построит головокружительную актерскую карьеру, получит три «Оскара» и девять «Золотых глобусов». Сейчас она по праву считается одной из самых великих актрис современности.



7. Тэйлор Лотнер

Исполнитель роли Джейкоба в нашумевшей саге «Сумерки» изначально не устраивал продюсера из-за хилого внешнего вида. Тэйлор сразу понял, что от него требуется, и пошел в тренажерный зал. К съемкам у него уже была солидная мышечная масса. Да и роль в обеих частях саги он отыграл великолепно.

А вспоминая слова о хилом внешнем виде, невольно улыбаешься, когда видишь на экране этого качка-оборотня.



8. Тайра Бэнкс

Знаменитой «мамочке» доброй половины топ-моделей США в свое время также досталось немало критики. Так, в 2006 году ее уволили из шоу за неудачную фотографию в купальнике. Причиной стали неидеальные формы Тайры.

Под огнем критики можно было сломаться, но Тайра Бэнкс слеплена из другого теста. Она надела тот же купальник и выступила с речью в прямом эфире, где поставила на место всех своих критиков.

Этот ответ Тайры многие признали одной из самых запоминающихся и внушительных речей в истории телевидения.

9. Дженнифер Лоуренс

Увидев первую часть «Голодных игр», многие насмехались, что Дженнифер выглядит недостаточно голодной для данной картины. Однако со временем критики удостоверились в таланте молодой актрисы, и сейчас она считается одной из самых перспективных и любимых голливудских звезд.

10. Пинк

Внешность Пинк всегда горячо обсуждали критики. Сама певица также признавалась, что ей порой приходится несладко из-за нестандартной внешности. Однако и для сцены, и для обложек журналов порой нужны необычные лица. Поэтому Пинк собирает стадионы и появляется на страницах таблоидов с завидным для критиков постоянством.

Путь к славе всегда тернист. Ведь на пути у потенциальной звезды не только множество испытаний, но и немало соблазнов, которые так и зовут свернуть с намеченной дорожки. Неудивительно, что только избранным хватает сил оставаться среди лучших и продолжать радовать бесчисленных фанатов.

А каких еще звезд с нестандартной внешностью знаешь ты? Напиши в комментариях.



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