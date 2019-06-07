Актер Холланд проговорился о сюжете нового «Человека-паука»

07.06.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Актер Холланд проговорился о сюжете нового «Человека-паука»
Исполнитель главной роли в фильме «Человек-паук» Том Холланд раскрыл детали сюжета новой части киносаги, которая получила название «Вдали от дома».

Во время своего выступления Холланд проспойлерил, что причиной попадания на Землю элементалей — созданий, управляющих природными элементами, стал щелчок Таноса. Сцена была показана в конце фильма «Мстители: Финал», однако ранее причина такого поворота сюжета не раскрывалась.

Кроме того, Холланд рассказал, что в фильме «Человек-паук: Вдали от дома» главный герой объединится с Мистерио, прибывшим из параллельной вселенной.

«Мистерио в этом фильме — мой новый лучший друг. Мы объединяемся, чтобы сражаться с элементалями», — добавил Холланд.

Ранее Marvel представила в YouTube первый полноценный трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома». В самом начале трейлера появляется Холланд, он предупреждает зрителей, что не стоит смотреть нового «Человека-паука», если еще не видели «Мстители. Финал».

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