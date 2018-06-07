Алена Водонаева с пренебрежением относится к полным людям



Телеведущая поражена нечистоплотностью тех, кто страдает избыточным весом. Алена Водонаева решила обличить их в своем микроблоге. Также она обратилась к женщинам в теле - по ее мнению, их мужья засматриваются на худых девушек.

Алена Водонаева возмущена тем, что некоторые люди пренебрегают комфортом окружающих и могут позволить себе неприемлемое, по ее мнению, поведение и отношение. Она считает, что любые человеческие слабости недопустимы. Под эту категорию попали не только чрезмерное употребление алкогольных напитков и запрещенных веществ, но и обжорство. Однажды ей пришлось столкнуться с проблемой, а потому она не стала молчать и попыталась достучаться до остальных с помощью критики в соцсети.

«Стоя в очереди на регистрации, перед нами стоял очень толстый мужчина, от которого жутко несло потом. Чем он лучше воняющего спиртом алкоголика или перекрытого наркомана ссущего на газон? Он так же мне неприятен, так же отвратителен и так же доставляет дискомфорт. Любишь жрать и вонять, сиди дома, жри и воняй. Если живешь в социуме, подумай о социуме. Я не люблю социального эгоизма. Я против него. Сама никому не мешаю и предпочитаю, чтобы не мешали мне», - поделилась мыслями Водонаева.

Сама Алена рассказала о том, что она старается вести себя примерно. Алена с удовольствием рассказывает, что включает поворотники во время вождения автомобиля, готовит заранее деньги на кассе, чтобы не задерживать очередь, старается говорить тише в общественных местах. Также она призналась, что учит азам и своего сына. По ее мнению, недопустимо хулиганить в ресторанах и громко слушать музыку в вечернее время.

Но больше всего Алена все же недовольна полнотой людей. Она поспешила предупредить девушек, у которых есть избыточный вес, что далеко не все мужчины восхищаются округлостями их фигур и чаще обращают внимание на подтянутых женщин.

«Полные дамы, вы понимаете, что пока вы полные, ваши мужчины засматриваются на женщин с красивыми фигурами. Это чистая правда! На меня сегодня в аэропорту один такой засматривался. Сидел в кафе за соседним столиком и смотрел, а его жена комплекции «плюс сайз» ела круассан. Приятного аппетита ей», - рассуждает Водонаева.

Поклонники согласились с Аленой и приняли это как сигнал к действию. Фолловеры сообщили, что теперь-то, после публикации Водонаевой, они точно займутся собственным телом. Однако некоторые все же посоветовали не торопиться с выводами относительно полных людей и делать больший акцент на внутренних качествах.

Сама Алена возмутилась тем, что некоторые не разделили ее мнения и не похвалили за сознательность. По ее словам, подписчики напомнили ей о времени, которое она проводила на «Доме-2» и обвинили в неискренности слов. Видимо, по их мнению, люди и их взгляды не меняются. Водонаева поспешила рассказать, что у нее даже нет слишком откровенных фотографий той поры. Однако опубликовала откровенный снимок супруга.

«Мой некрасивый муж! Занимаюсь с ним сексом каждый день. Пожалейте!» - написала Алена, опубликовав откровенное фото Алексея.



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