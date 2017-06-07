К вольеру!

Ужасное происшествие, случившееся в деревне Кайбалы Алтайского района, потрясло всю Хакасию. 3 июня в одном из местных домовладений две собаки бойцовской породы растерзали трёхлетнего мальчика.

Инцидент произошёл субботним вечером во дворе частного дома по улице Домрачеева. Некоторое время назад хозяин домовладения нанял за небольшую плату работников — семейную пару, которая присматривала за домом и ухаживала за огородом. Вместе с ними здесь же находился их малолетний сын. На территории домовладения в вольере содержались две собаки породы стаффордширский терьер. В роковой день взрослые отлучились на огород — высаживали помидоры. В это время ребёнок был предоставлен сам себе, играя во дворе. В какой-то момент собаки вырвались из вольера, подкопав ход под железной решёткой, и бросились на мальчика. Мужчина и женщина пытались отбить несчастного малыша у озверевших от крови псов, кричали на них, били животных садовым инвентарём, но ничего сделать так и не смогли. На их крики прибежали соседи, которым также ничем не удалось помочь ребёнку. Только появившийся хозяин совладал с собаками, загнав их обратно в вольер.

Искусанный ребёнок был немедленно госпитализирован в реанимационное отделение Абаканской клинической больницы с множественными ранами лица и тела, открытым переломом левой лопатки. Медики говорят, что травмы у малыша очень серьёзные. Остаётся только помолиться за его жизнь и здоровье. Особенно хозяину злополучного дома и собак, в отношении которого в настоящее время следственным отделом по городу Абакан СУ России по Хакасии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Расследование уголовного дела продолжается. Между тем стали известны другие подробности этой трагической истории. По словам жителей деревни, те же самые бойцовые собаки и прежде вырывались из своего вольера, нападали на домашних животных, пугали людей. Из-за этого на хозяина стаффордов кайбальцы жаловались и в здешнюю администрацию, и в полицию. Только проку не было, а итог — известен.

На жуткий случай в Кайбалах незамедлительно отреагировал глава Хакасии Виктор Зимин:

— Обязанность социальных, правоохранительных служб республики не допускать, чтобы дети оказывались в опасных для жизни и здоровья ситуациях. По итогам расследования требую принять самые строгие меры, вплоть до увольнения или уголовной ответственности за халатное отношение к служебным обязанностям. При этом я ещё раз напоминаю всем ответственным лицам, работникам социальных служб, медицинским работникам или представителям правоохранительных органов на местах: не ждите, что всё затихнет, расследование всех трагических случаев находится на моём личном контроле.

Какое наказание может ожидать хозяина собак? В соответствии с действующим законодательством причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трёх лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Как сработают в данной ситуации следствие и суд, покажет ближайшее время.

Вместе с тем известно, что на днях горе-хозяин застрелил обеих собак и бросил их трупы гнить на берег местной протоки — в излюбленном месте отдыха жителей деревни. Для чего он это сделал, никому не понятно. Но, думается, следует напомнить, что в действующем на территории страны уголовном праве есть ещё одна статья, напрямую применимая к подобным нерадивым владельцам домашних животин — ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). В Хакасии по этой уголовной статье ещё ни разу никого не наказали.

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Когда верстался номер

Телекомпания РТС сообщила: малыш, получивший тяжелейшие травмы в результате нападения псов бойцовской породы, умер в реанимации. Врачи до последнего боролись за его жизнь.

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