Когда дар не в радость

Весной 2015 года у жительницы села Новоенисейка Бейского района Галины Карагусовой сгорел дом. Осенью того же года погорелице возвели новое жильё. С тех пор она проживает в предоставленном ей доме, но при этом даже сегодня отказывается официально принять подарок государства. Почему? В этом разбирался корреспондент «Хакасии».

В апреле позапрошлого года наша республика прошла тяжелейшее испытание стихией. В результате природных пожаров огнём было уничтожено огромное количество частных жилых домов, много людей осталось без крыши над головой. Стараниями главы Хакасии Виктора Зимина и пошедшей навстречу федеральной власти людей не бросили в беде. В короткие сроки пострадавшим были построены капитальные, благоустроенные, комфортабельные дома. В Новоенисейке для погорельцев возвели 77 домов, в один из которых в октябре 2015 года заселилась Галина Карагусова.

По словам женщины, радость от новоселья была практически сразу омрачена: не понравилось качество работы строительного подрядчика — московского ООО «Комплексные инженерные системы». Теплоизоляция на чердаке оказалась изначально нарушена, поэтому с потолка задувало. Из-за непросушенных дощатых полов, покрытых линолеумом, в жилище стоял запах плесени. Были нарекания к строителям и по внутренней отделке жилого помещения, работе систем отопления и водоснабжения. Расстраивали и просевший над септиком грунт, а также небрежно установленное ограждение участка домовладения. В результате Галина Карагусова отказалась подписывать акт о приёмке дома и стала писать жалобы на недоделки строителей во все возможные инстанции. В дальнейшем претензий к ним с её стороны только прибавилось. Сегодня Галину Карагусову не устраивают работа размещённой в её доме печи отопления, отсутствие козырька над входом в жилище, качество самой входной двери. Кроме того, есть вопросы по вентиляции и водоотведению, гниющим полам, треснувшим отмосткам и стенам в тамбуре.

— Пока всё не исправят, я дом не приму! — говорит женщина. И тут же сетует на то, что из-за этого у неё проблемы с пропиской, дорогим электричеством и отсутствием разрешения на строительство уже начатой жилой пристройки к дому, в которой она собиралась разместить кухню и гостиную.

К слову, в рамках гарантийных обязательств подрядчик обязан в течение пяти лет сопровождать введённое в эксплуатацию жильё, устраняя выявленные жильцами строительные недочёты.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Андрей Степанов пояснил, что вышеназванная московская фирма, в числе других подрядных организаций строившая в Новоенисейке дома для погорельцев (здесь она возвела около 20 домов), от взятых обязательств не отказывалась. После окончания масштабного строительства в республике оставалась бригада рабочих ООО «Комплексные инженерные системы», занимавшаяся исправлением собственного строительного брака. В том числе в жилье Галины Карагусовой.

— При этом стоит учесть, что в государственном контракте прописана и обязанность собственника жилья по надлежащей эксплуатации последнего, — отметил Андрей Степанов. — В тёплое время года новый дом следует проветривать, сушить, а в холодное — протапливать.

Андрей Степанов рассказал, что собственник, к примеру, вполне мог по своей инициативе, без особых материальных затрат, подсыпать просевший от дождей неутрамбованный грунт над свежесмонтированным септиком. Не доводя это до гарантийного случая. Более того, в октябре прошлого года, когда на улице уже лежал снег, Галина Карагусова вообще покинула жилище, на три месяца уехав в город. В наступившие морозы жильё никто не отапливал, что, мягко говоря, с точки зрения его эксплуатации не есть правильно. Вернее сказать, совсем не правильно. Данный факт был зафиксирован специалистами государственного казённого учреждения «Управление капитального строительства» Республики Хакасия (УКС РХ) и жилищной инспекции республики, которые тогда выезжали на место в надежде спасти от разморозки систему отопления дарёного дома...

Впрочем, есть в этой истории и претензии к подрядчику со стороны заказчика строительства дома для Галины Карагусовой — УКС РХ. Причиной этому является нежелание московской строительной фирмы более обслуживать построенные в Новоенисейке дома. В частности, жильё настойчивой в своих претензиях гражданки Карагусовой.

Андрей Степанов уточнил, что строительная бригада ООО «Комплексные инженерные системы» покинула республику во второй половине 2016 года:

— Теперь говорят так: если есть претензии по существу, обращайтесь в суд, доказывайте гарантийный случай, тогда приедем, устраним...

В суд на московских строителей подали. 28 февраля 2017 года Арбитражный суд РХ принял решение обязать ООО «Комплексные инженерные системы» устранить недоделки в трёх построенных в селе Новоенисейка домах. В том числе в доме Галины Карагусовой. Если быть точным, то сделать московским строителям предстоит следующее: «заменить сгнивший дощатый пол; провести герметизацию дымовой трубы с установкой шибера; провести ревизию вентиляции; демонтировать просевшие участки отмостки; привести отмостку в надлежащее состояние путём новой заливки; устранить недостатки уличного ограждения».

На такое развитие событий строительная фирма, судя по всему, не рассчитывала. И обратилась с аппеляционной жалобой в Третий арбитражный аппеляционный суд (Красноярск), но тот, в свою очередь, 1 июня подтвердил решение Арбитражного суда Хакасии. Оно вступило в законную силу и должно быть исполнено в течение месяца. В УКС РХ надеются, что именно так и будет.

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