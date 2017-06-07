Любопытные жители Хакасии смогут узнать о своих финансовых проблемах

Судебные приставы на предстоящей неделе проведут акцию «Узнай о своих долгах!».

Любой желающий сможет обратиться к судебным приставам и получить информации о наличии исполнительных производств, а также оплатить задолженность. В УФССП России по Хакасии сообщили, что узнать о долгах можно и самостоятельно, с помощью Интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте управления. В разделе «Узнайте о своих долгах» нужно заполнить поля со своими данными и запустить поиск. Если у вас есть задолженность, на экране появится информация о дате возбуждения исполнительного производства, сумма долга и контактные данные судебного пристава-исполнителя.

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