Москва обвинила коалицию США в нарушении международного права при ударе по Ат-Танфе

Как подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, удар коалиции США по сирийскому району Ат-Танфе нарушает международное право, как и первый подобный удар, нанесенный 18 мая.

«Вопрос в политической стороне этого дела. (...) Мотивировки, которые мы слышим со стороны центрального командования вооруженных сил США, мягко говоря, сомнительны», – передает РИА «Новости» слова Рябкова.

Кроме того, он отметил, что тема российских хакеров стала очень модной, но государственные российские структуры никакого отношения к хакерам не имеют.Как напомнил российский дипломат, еще год назад тема возможного вмешательства в выборы была фантомной, нынешняя ситуация напоминает времена холодной войны.

По словам Рябкова, на Западе развернулась кампания по очернению России, американские спецслужбы начали распространять сведения о возможном вмешательстве Москвы в выборы в Соединенных Штатах по указке экс-президента США Барака Обамы.

При этом представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что никаких реальных доказательств обвинениям во вмешательстве России в выборы ни американские граждане, ни мировое сообщество не увидели.

Во вторник возглавляемая США коалиция нанесла удар по проправительственным силам в Сирии, в результате чего погибли двое сирийских военных, еще 15 были ранены. В ответ Россия потребовала созыва внеочередного заседания Совбеза ООН, расценив удар как намеренный акт агрессии.

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