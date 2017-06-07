NUTEKI: что правильно, а что нет?

Ещё один город… И вот уже очередной концерт позади. На сей раз в Абакане. И благодарный абаканский зритель уходит не только с кучей положительных эмоций, но и с пищей для размышления. Группа NUTEKI не просто хочет делиться музыкой со своими слушателями. Она хочет оставить в сердце каждого что-то важное и значимое.

Мир становится серым

— Знаете, во что я верю? Я верю, что человек — уникальное создание. Я верю, что каждый из нас — это не развитый примат. Я верю, что каждый человек — это Божье создание. И внутри каждого из нас есть именно эта божья искра, позволяющая нам с вами принимать правильное решение, — рассказывает солист группы Михаил Нокарашвили. — Разделить вообще эту жизнь на правильное и неправильное, на чёрное и белое очень сложно. Мир всё больше становится серым. Нет никаких мерил. Хочешь — делай так, а хочешь — эдак. Хочешь — третий туалет поставь для тех, кто не определился, мальчик он или девочка.

Я понял, что человек, как бы сильно ни хотел и как бы сильно на себя одеяло ни тянул, он не способен справиться с этим, с определением правильного/неправильного. Когда человек берёт такую ответственность на себя и решает: «Сейчас определю я!», каждый раз происходит эпик фэйл, каждый раз происходит что-то некрасивое.

Вот что делает тебя личностью? Что делает тебя этим хвалёным «человеком»? Наличие принципов. Не просто способность поступать так, как выгодно, а способность поступать правильно. Но что значит «правильно»? В моей жизни всё просто, я нашёл свою концепцию. Я верю в Бога, читаю Библию. И Священное писание разделяет мою серую жизнь на чёрное и белое. Я не корю себя, когда встречаю девушку красивее моей жены или ту, которая понимает меня лучше, чем моя жена. Нет. Если ты дал обещание, ты должен его выполнять. Если у тебя есть родители, ты должен их почитать и любить. Врать — грех, воровать — грех. Вы спросите, как я живу, как так можно? Но знаете, я понял, что именно для этого мы с вами и сотворены. Именно поэтому мы люди. Потому что мы можем поступать не как выгодно и нравится, а как правильно. Внутри нас с вами есть совесть. Это внутреннее мерило, которое у каждого. Если мы берёмся за определение, что такое правильно/неправильно, то мы не справляемся. Но если мы доверяем это тому, кто дал нам жизнь, всё становится на свои места.

До того, как я встретился с Иисусом Христом, я был развитым приматом — лысым парнем из Бобруйска с алкоголиком папой, бедной семьёй и мамой медсестрой. Ни мечты, ни идеи, ни цели. «В Бобруйске ты родился, в Бобруйске ты и сдохнешь», — так говорили у нас. Всё лишено смысла. Тебе нужно идти вперёд, но ради чего? Чтобы построить дом и однажды умереть, а он останется? Что наполняет мою жизнь? Для нового альбома мы написали песню «Мы будем вспоминать». А что мы будем вспоминать? Какие моменты своей жизни? Что действительно важно, а что нет?

Размышляя над этим, я хочу, чтобы вы с этой творческой встречи вынесли одну простую вещь — Бог есть. Он дал вам жизнь. У него есть предназначение для вас. Вы — не просто случайность.

Сегодня я здесь, чтобы сказать: мой папа больше не алкоголик. Кодировки не помогали! Ничего не помогало... Но он однажды сел рядом со мной на диван и спросил: «Ты правда можешь помочь?» На что я ответил: «Я помочь не могу. Но я верю, что Иисус Христос может помочь тебе». Он не понимал, о чём я говорю, но решил попробовать. Я взял его за руки и сказал, что всё, что ему нужно, — это всем сердцем поверить, что он может помочь тебе. Мы держались за руки, впервые в своей жизни молились. С того момента мой папа за десять лет не выпил ни разу. И каждый раз, когда я встречаю людей, которые говорят, что это всё бред, что тебе там мозги промыли, я звоню своему папе и спрашиваю: «Папа, Бог есть?» И папа говорит: «Я тому свидетель».

Я не жалею ни на секунду о последних десяти годах своей жизни. Я как будто бы заново родился. В моей жизни появились принципы, убеждения и ценности. В ней всё сейчас по-другому. Десять лет назад было не так. Одно решение, которое я принял, изменило всё... И оно основывалось на том, что я больше не хотел быть пылью Вселенной. Я решил, что я — Божье творение. А значит, есть тот, кто дал мне эту жизнь. И я всё меряю по этим принципам.

Сегодня мы здесь, и я хотел бы сделать то, что мы делаем в каждом городе. Я хотел бы, чтобы мы помолились. Вы скажете: обычно, когда идёшь на творческую встречу, группа предлагает побухать. А NUTEKI предлагает помолиться. Кто-то скажет — это круто, кто-то скажет — нет. А нам всё равно. Это то, что мы делаем.

Знаете, десятки тысяч людей молились впервые в своей жизни, принимая решение изменить жизнь, попросить Бога перевернуть страницу и начать всё с чистого листа. Мой папа так сказал, когда открыл глаза после молитвы: «Такое чувство, что я написал свою жизнь на доске. Написал: «18 лет поступил туда-то. 20 лет — забрали в армию. Здесь сделал это, там с женой первые неполадки. Здесь первый раз рюмку бахнул. Здесь каждые выходные стал бухать. 37 лет — потерял работу, и всё пошло по наклонной. Тут мне 38, я — потерянный алкаш. А вот здесь мне 42, и я валяюсь возле супермаркета, я конченый алкоголик». Вот вся моя жизнь. Теперь я сижу со своим сыном на диване, впервые трезвый за три месяца. И в этот момент я почувствовал, как поставил точку. Кто-то взял тряпку, выжал её хорошенько и вытер всё, что я написал. Просто вытер и сказал: «Всё, это осталось в прошлом. Сегодня всё начинается заново…» Сегодня мой отец больше не алкоголик. Всё так же сантехник на заводе. Но не алкоголик.



Говорить о своём

На этом встреча не закончилась. Группа, как и обещала, раздала всем желающим автографы и сфотографировалась. Молодёжь ещё долго не отпускала ребят, они общались, задавая вопросы на интересующие темы. Воспользовалась моментом и я, обратившись к гитаристу группы Александру Наумову.

— Вы — христианская группа. С какими проблемами сталкиваетесь?

— В принципе, мы каких-то особенных проблем не испытываем. Иногда нас могут воспринимать как тех, кто свою тему гнёт, что, мол, «о Боге задвигают, пытаются что-то там навязать». Но мы говорим всегда, что у каждого исполнителя есть своя тема. Кто-то поёт о жизни в кайф, а кто-то пропагандирует мат, считая его частью русского языка. И это нормально. А мы говорим о своём, мы понимаем, что это внутри нас...

— Известны ли вам такие случаи, когда после прослушиваний ваших песен человек решил жить по-другому?

— Конечно, были такие ситуации. И очень много писем на емайл приходит. Кто-то писал, что хотел жизнь самоубийством покончить, но я встретил верующих ребят на концерте, которые помогли мне выбраться из этого. У кого-то просто были проблемы в семье, и он нашёл, как их решить. Кто-то увидел вокруг себя мир людей, друзей, которые до этого никогда его не понимали, но на концерте почувствовал, что есть какая-то надежда и он не один. Что есть ещё кто-то, кто его любит, есть группа, которая сейчас с ним, есть такое сообщество, как 6 РM. Он — не один.

— Я знаю, вы работали над клипом. Какие впечатления остались?

— Клип очень сильный должен получиться, потому что режиссёр классно поработал, при этом актёр, который играет, до слёз просто очень сильно передаёт суть песни, идею. Я думаю, что он произведёт фурор. 1 июня, в Международный день защиты детей, мы хотим его выпустить (разговор состоялся в мае. — Е.С.). Сам клип про то, что мы против абортов. Я смотрел и плакал. Моя жена плакала, друзья... Просто актёры очень хорошо сработали. И маленький мальчик, ему 10 лет, всё сделал по-настоящему. Он настолько вжился в роль! Есть сцена, где он кричит: «Мама, вернись, пожалуйста! Не убивай меня!» И плачет. А мама не понимает и не слышит... Снимали мы с рэпером Лигалайзом. Посмотрим, что получится.

— Абакан — первый город в туре по Сибири. Что вы ждёте от гастрольного турне?

— Мы ожидаем, что молодёжь будет приходить не только на творческие встречи, но и посещать наше сообщество каждую субботу. Чтобы мы могли вместе попить кофе, поговорить о важных вещах, помочь в трудных ситуациях... И мы бы хотели с каждым, кто был на творческой встрече после концерта, через Интернет держать связь, стать для него другом. Конечно, нас на всех не хватит. Но у нас есть друзья, которые могли бы держать связь с другими ребятами. Мы ожидаем от тура того, чтобы как можно больше молодых людей пришло к вере и изменило свой образ мышления, своё сердце.

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