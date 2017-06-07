Объявленная в розыск девочка из Абакана нашлась в Оренбургской области

07.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

27 мая по факту исчезновения 15-летней Яны Шестаковой следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

 

 

 

 

 

 

Следователям удалось установить местонахождение Шестаковой, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хакасии.  Она нашлась в городе Соль-Илецк Оренбургской области. По данным следствия, девушка из-за сложных отношений с родственниками ушла из дома и на попутном транспорте добралась до Оренбургской области. С ее слов, преступных посягательств в отношении нее совершено не было, однако домой она возвращаться не желает.  В ходе следствия будет  дана оценка действиям матери девочки,  которая несет  за нее ответственность.

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