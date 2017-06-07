Оглахтинский портал

В Оглахтах делают историю зримой и близкой. Там можно будет увидеть, как жили древние и средневековые народы Южной Сибири.

— Ещё в 1984 году Эра Севастьянова — да вы знаете её, конечно, это известный археолог, преподаватель, краевед, художник — планировала создать в Хакасии музей под открытым небом. Семя идеи зрело ровно 30 лет, и в 2014 году было решено воплотить в жизнь проект «Посёлок предков» на участке государственного природного заповедника «Хакасский». Над проектом трудилась целая рабочая группа: два археолога, этнограф, архитектор, строитель, проектировщик и представители заповедника, — говорит Александр Поселянин, преподаватель института истории и права ХГУ имени Н.Ф. Катанова, кандидат исторических наук.

26 мая под его руководством студенты Хакасского университета и училища олимпийского резерва возводили копию крепостной стены — све, обозначившую границы готовящегося к открытию уникального музея под открытым небом, который включит в себя реконструкции жилищ всех проживавших когда-то на территории Хакасско-Минусинской котловины культур. Новая 10-метровая копия фрагмента Оглахтинской крепостной стены тоже станет частью экскурсионной программы.

Сказать, что это интересно, — не сказать ничего. Посёлок предков наряду со знаменитой «Лестницей в небо», ведущей к знаменитым оглахтинским петроглифам, станет ещё одним объектом, привлекающим туристов всего мира в Хакасию.

— Это место представляет большой научный интерес с точки зрения геологии, географии, биологии, археологии и других наук, он демонстрирует характерный пример куэстового рельефа и большое разнообразие ландшафтов. Кроме того, это одно из немногих в Хакасии мест сосредоточения редких и эндемичных растений — здесь обитает пять видов пресмыкающихся, 148 видов птиц, 44 вида млекопитающих, — рассказывает пресс-секретарь заповедника «Хакасский» Ульяна Куимова. — Но развитию познавательного туризма способствует прежде всего история этого места, в горах и окрестностях которого находятся десятки археологических памятников, относящихся к эпохам от палеолита до нового времени и представляющих практически все этапы хронологической колонки археологии Хакасско-Минусинской котловины. Это курганы, склепы, стоянки, наскальные рисунки, крепостная стена, над аналогом которой работают сегодня волонтёры. Развивая в этом месте познавательный туризм, мы стараемся сделать историю прошлого более понятной и доступной. На сегодняшний день в музее под открытым небом «Посёлок предков» воссозданы и построены жилища и хозяйственные комплексы древних культур окуневского, тагарского, таштыкского периода, а также юрта средневекового периода енисейских кыргызов. Продолжаются работы по наполнению интерьера жилищ древних культур. Мы также будем работать над новыми объектами, которые были присущи той или иной культуре.

На самом деле в Оглахтах реконструируют, пожалуй, не просто жилища — здесь делают зримой, близкой, очень интересной многовековую историю, и крепостная стена, таким образом, не просто сложенное из камней оборонительное сооружение. Нет, это настоящие ворота в машину времени, с помощью которой можно переместиться в древний тагар, попытаться почувствовать неповторимое искусство камнерезов окуневского времени, да просто в деталях понять, как жили прежде люди, населявшие Хакасско-Минусинскую котловину.

Впрочем, и сама стена — не просто вход. Это уже история, причём интересная и с большим количеством вопросов, ведь о предназначении све и ныне спорят учёные. Хотя, по словам Андрея Готлиба, директора Хакасского национального краеведческого музея имени Л.Р. Кызласова (кстати, именно Леонид Романович в 1970-х годах вёл раскопки в Оглахтах, в том числе исследовал и местную све), это одна из весьма многочисленных, но археологически почти не изученных категорий памятников. В то же время первые же попытки проведения стационарных раскопок све показали, насколько эти горные памятники важны в решении многих проблем южносибирской археологии, и, в первую очередь, эпохи бронзы — периода освоения древними скотоводами Хакасско-Минусинской котловины, становления скотоводческой традиции и особой религиозно-мифологической системы. Археолог Готлиб предполагает, что све не были только оборонительными сооружениями, поселениями или культовыми объектами: «Скорее всего они представляли целостные архитектурно-ландшафтные комплексы сложного полифункционального назначения, где в том или ином виде могли быть воплощены и оборонительная, поселенческая, и сакральная функции.

Све в Оглахтах подтверждает гипотезу — это сложное сооружение в своё время закрывало собой отвесный край горы протяжённостью 25 километров. Древняя, сложенная плитами девонского песчаника каменная стена шириной два метра и высотой более метра имела выступы в форме зигзагов, в некоторых местах были организованы ходы. Предполагается, что началом строительства стал X век нашей эры, период существования государства енисейских кыргызов. Со временем это мощное строительное сооружение частично разрушилось, часть камней древней крепости экспроприировал местный совхоз для строительства складов и загонов для животных, однако остатки стены на протяжении более чем десяти веков продолжают охранять подступы к горному массиву. Историки и археологи по фрагментам смогли смоделировать стену и сделать чертежи, с помощью которых студенты и построили её копию, на что пошло более 10 кубометров камней, добытых в минусинском карьере. Для двадцати студентов института истории и права ХГУ и училища олимпийского резерва эта работа, равно как и пребывание на Оглахтах, стала откровением.

— За короткое время, что мы работали здесь, я узнал столько нового о природе Хакасии, её истории — за всю школьную жизнь, наверное, столько не узнал, — признался волонтёр из училища Сергей Огородников.

— Это не только интересно нам как будущим историкам, это полезно в плане общего развития, личностного роста. Здесь завораживающая природа, и заниматься такой работой для развития музея под открытым небом, для Хакасского заповедника — а мы ведь обязательно будем приезжать сюда ещё, привезём, надеюсь, и своих учеников — было просто здорово, — поддержали его студенты ХГУ Дима Захаров, Андрей Шабуня и Данил Белый.

— Сегодня очень важно сохранить для будущего поколения древнюю историю Хакасско-Минусинского края, — подытожил Александр Поселянин. — Нам радостно, что идея создания археологического музея под открытым небом, о котором так долго мечтали и говорили учёные, воплощается именно здесь, на заповедной территории.

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