Политолог Олег Матвейчев: «Наша пенсия — в наших руках!»

Раньше абсолютно разные люди зарабатывали в нашей стране по-разному, но, выходя на пенсию, сталкивались с «уравниловкой». О нюансах нового механизма формирования пенсионных накоплений рассуждает в своей колонке политолог Олег Матвейчев.

В правительстве обсуждается законопроект об индивидуальном пенсионном капитале. Главная его цель — предложить населению новый финансовый инструмент формирования добровольных и долгосрочных пенсионных накоплений, который был бы защищен механизмами государственных гарантий. Этот инструмент не является альтернативой государственной системе пенсионного обеспечения, а по желанию может быть использован гражданами для построения собственных моделей пенсионных накоплений.

Такой подход уже нашел поддержку Центрального Банка России. «Я считаю, что в нашей стране должна быть создана система, которая позволит людям накапливать на старость. Поэтому мы совместно с Минфином проработали концепцию ИПК и рассчитываем на то, что будет активная общественная дискуссия. У нас есть обоснованная уверенность, что эта система позволит увеличить пенсии будущим пенсионерам. Она ориентирована, прежде всего, на людей, которые начинают свою трудовую деятельность», — сказала в интервью «Известиям» глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она считает, что «пенсионные накопления — долгосрочный инвестиционный ресурс, который может использоваться для развития экономики». «В свою очередь, экономическое развитие — источник дохода для будущих пенсионеров», — говорит Эльвира Набиуллина.

Дело в том, что сегодня россияне не производят отчислений в Пенсионный фонд из своих зарплат, так как за них это делают работодатели. Но в отличие от НДФЛ этот взнос, размер которого составляет 22 процента от суммы заработной платы сотрудника, не удерживается из зарплаты работника — компания оплачивает его из своих средств. До 2014 года отчисления распределялись таким образом: 16% шло на страховую часть пенсии и шесть процентов — на накопительную. С тех пор как последняя была заморожена, все 22% отчислений поступают на страховую пенсию. Все граждане после выхода на пенсию в равной степени могут рассчитывать на получение только социальной и страховой пенсии. Методы расчета для всех едины.

Напротив, суть ИПК в том, что взносы на ИПК будут отчислять не работодатели, а сами граждане. При этом законопроект предусматривает ежегодное повышение ставки взноса на 1% с 0% до 6% в течение шести лет соответственно. Граждане смогут изменять размер выплат, приостанавливать выплаты или вовсе отказаться от участия в системе. Во всяком случае, такие меры предусматривает законопроект, в основе которого лежит принцип добровольного участия граждан.

Именно добровольный характер предлагаемой системы — очень важная составляющая законопроекта, о которую спотыкаются диванные аналитики и разбиваются домыслы и конспирологические версии о якобы готовящемся новом «налоге на зарплату».

Добровольный характер позволяет конкретному пользователю оценить собственные доходы и построить свои собственные долгосрочные пенсионные планы. Похожие, но более краткосрочные, инструменты уже пользуются спросом у «среднего класса». Так с 2017 года безостановочно проходят выпуски облигаций федерального займа для населения.

Эльвира Набиуллина подчеркивает: «Я считаю, что добровольность — очень важный элемент доверия к этой системе. В ИПК меняется сам подход к пенсионным накоплениям. Сейчас многие воспринимают их не как свои собственные деньги, поскольку взносы в пенсионные фонды перечисляли работодатели и эти деньги не были собственностью гражданина».

По ее словам, в связи с состоянием бюджета было принято решение о прекращении отчислений, так как люди увидели, что на эти деньги они не могут рассчитывать после выхода на пенсию. «Для нас очень важно, чтобы человек сам принимал решение, участвовать или не участвовать в ИПК. А задача государства — сделать эту систему выгодной людям», — говорит Набиуллина. При этом основным элементом защиты пенсионных накоплений станет их государственная гарантия на всю сумму сбережений. Напротив, в банках гарантирован к возврату только определенный лимит вклада.

Активные и молчуны

Разрабатываемая финансовая модель добровольных пенсионных накоплений позволит сделать выбор и тем рационально осторожным граждан, которых называют «молчунами». Тем же гражданам, которые хотят самостоятельно управлять своими деньгами, законопроект оставляет возможность выйти из программы.

Кроме того, для тех, кто разбирается в финансах, становится очевидным еще один плюс нововведения: ни один банк не предложит депозит (с этим инструментом некоторые сравнивают систему ИПК) сроком более 30 лет.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что новый инструмент направлен, прежде всего, для стимулирования и развития пенсионных накоплений конкретных граждан в зависимости от уровня их дохода и выбора размера отчислений. И это ее коренное отличие от солидарной системы, которая, напротив, приводила к тому, что все средства, поступающие в Пенсионный фонд, тут же направлялись на выплаты пенсионерам. То есть она работала как бы «с колёс». Но иногда этих денег даже не хватало на пенсионное обеспечение, потому что число работающих граждан постоянно неуклонно сокращалось, а количество пенсионеров росло. Чтобы покрыть недостающие средства, государство было вынуждено добавлять часть средств на эти цели из других источников, в том числе из федерального бюджета.

Система ИПК смогла бы позволить каждому человеку накапливать средства на собственном индивидуальном счете. Эти деньги не будут «проедаться» всеми пенсионерами, а будут резервироваться за каждым конкретным гражданином. Более того, законопроект предполагает полное их страхование, что имеет значительную важность, поскольку речь идет о пенсии.

Реальные накопления

Согласно законопроекту, после оформления обычной страховой пенсии платежи из накоплений можно будет получать ежемесячно до полного исчерпания накопленных средств.

Важно отметить, что, став участником системы ИПК, гражданин сможет самостоятельно выбрать различные варианты получения накопленной пенсии. Выплаты могут быть пожизненными, разовыми или срочными. Кроме того, накопленные средства можно будет использовать на дорогостоящие виды лечения себя и своих родственников, а также в качестве дополнительного обеспечения по ипотечным договорам.

Средства ИПК будут аккумулироваться в негосударственных пенсионных фондах — НПФ. Плательщикам — участникам системы будет предоставляться право на налоговый вычет в размере 6%. Ещё один плюс — в том, что накопленную часть можно будет передавать по наследству. Стоит отметить, что участник ИПК сможет самостоятельно выбрать фонд, изменить ранее выбранный фонд в любой момент времени до назначения пожизненной негосударственной пенсии.

Одним из важных элементов новой системы является то, что пенсионный договор ИПК будет публичным. В случае изменения пенсионных правил фонда по пенсионной схеме ИПК такие изменения не распространяются на заключенные ранее пенсионные договоры ИПК, за исключением случаев изменения законодательства Российской Федерации.

Первый вице-премьер российского правительства — министр финансов Антон Силуанов говорил, что новый инструмент позволит повысить пенсии на величину до 20% в зависимости от уровня зарплаты. Есть выгода и российской экономике, которая получит дополнительный финансовый ресурс — около 1,5% валового внутреннего продукта. «Нам нужно запускать этот механизм (ИПК), потому что это даст возможность увеличивать пенсии до 20% (в зависимости) от уровня заработной платы. А также создать дополнительный финансовый ресурс до 1,5% ВВП», — сказал Антон Силуанов на коллегии в Правительстве.

Таким образом, индивидуальный пенсионный капитал станет хорошим подспорьем для граждан, которые хотят самостоятельно формировать своё будущее благосостояние, не рассчитывая только на государственное пенсионное обеспечение.

В конечном счете, завершая трудовую деятельность, мы как европейцы, которые на пенсию копят в течение всей карьеры, сможем путешествовать по всему миру. Если человек умеет распоряжаться деньгами, будет разумно инвестировать часть заработка, то к концу трудовой жизни накопит на «вторую пенсию». Особенно это важно для молодого поколения, которое только начинает работать и успеет к пенсии сделать серьезные сбережения. Рекомендованный Международной организацией труда уровень пенсии составляют 40% заработка. И с учетом нового инструмента эта планка становится достижимой.

В этой связи может возникнуть вопрос: «А почему раньше государство не отказалось от солидарной системы пенсионного обеспечения, которая не позволяла гражданам накапливать деньги?».

Прежде всего, миллионы наших пенсионеров уже «существовали» и ничего в советское время не накопили. Дело также и в том, что долгое время солидарная система позволяла обеспечивать пенсиями всех: и тех, у кого был большой доход, и тех, у кого была маленькая зарплата, и даже тех, кто вообще не отчислял в Пенсионный фонд. В тех же Соединенных Штатах, где уже давно действует накопительная система пенсий, есть множество людей, которые в старости имеют доходы ниже 2 долларов в день из-за того, что имели низкую зарплату, либо получали зарплату «в конверте» и ничего не отчисляли... В России такого никогда не было, и пенсию получали все. Это и есть особенность солидарного пенсионного обеспечения.

Поэтому сегодня усилия правительства направлены на создание такой системы, которая учитывала бы достоинства и страховой пенсии, и накопительной системы. С одной стороны, пенсионные обязательства государства сохраняются. С другой — появляется возможность получать более высокую пенсию в старости.

Дискуссия на упреждение

Немаловажным фактором является также то, что введение ИПК дает возможность получения «длинных денег», то есть финансовых резервов, которые, могут быть залогом долгосрочных инвестиций, а это в свою очередь, обеспечивают как стабильность пенсионного обеспечения, так и устойчивость финансовой системы государства в целом. Устойчивая финансовая система является важным фактором развития страны в условиях санкций, а, значит, и элементом обеспечения национальной безопасности.

Таким образом, целый ряд мер, предлагаемых сегодня правительством, способствует не только росту пенсионного обеспечения граждан. Все эти меры, в конечном итоге, способны дать хороший экономический эффект, росту благосостояния граждан и укреплению национальной экономики.

Закон об ИПК также мог бы сделать огромное количество людей пользователями новых электронных сервисов, связанных с пенсионным накоплением и с инвестированием, что положительно скажется на состоянии фондового рынка и экономической грамотности населения. Цепочки положительных обратных связей запускаются законом об ИПК сразу по нескольким направлениям.

Однако предлагаемый законопроект еще объективно требует публичного обсуждения. В противном случае велики риски столкнуться с резкой реакцией общественности, которую могут спровоцировать домыслы, необоснованная критика и просто искажения предлагаемых мер по принципу «не читал, но осуждаю».

Источник: http://www.aif.ru/money/opinion/politolog_oleg_matveychev_nasha_pensiya_v_nashih_rukah

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