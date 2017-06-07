День России — эти слова в 2017 году прозвучат уже в 23-й раз. В 1994 году президентом РФ был подписан указ об учреждении нового государственного праздника — Дня принятия декларации о государственном суверенитете России. Сегодня 12 июня стало настоящим днём рождения России новой. Как изменилось отношение людей к этому празднику сегодня?

Геннадий ДУРАЕВ, пенсионер, посёлок Зелёный Бор (Красноярский край):

— Я сорок лет отработал директором школы искусств в Идринском районе и хорошо знаю, как необходимо подрастающему поколению гордиться страной, в которой живёшь, своей Родиной. Это чувство гордости и служит основой патриотического воспитания. Патриотический подъём, мы, поколение детей войны, испытывали после Великой Победы, когда наша страна, самая сильная, победила фашизм. Мы выросли патриотами, и мне очень хочется, чтобы поколение наших внуков, празднуя День России, испытывало те же чувства, что и мы.

Вера УРМАЦКИХ, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Хакасии:

— В моей семье очень трепетное отношение ко всем праздникам, связанным с Россией. День Победы и День России — наши семейные праздники, мы вспоминаем былое, своих предков, и это свято. Россия — такая огромная, такая разная — единая. Мне довелось много путешествовать по Европе, и могу утверждать, что яркие картинки, которые привели в своё время к разрушению Советского Союза, при рассмотрении вблизи очень блёкнут. Например, в сфере потребительских отношений ни один гражданин европейского государства не может чувствовать себя защищённым так, как в России, — говорю это с огромным знанием дела. Вообще я просто люблю Россию и не понимаю людей, который, живя в ней, видят только плохое.

Валентина КУРЧАТОВА, парикмахер (Абакан):

— Для меня Россия — это люди, и, думая об этом празднике, я вспоминаю всех своих друзей, живущих в разных уголках нашей страны — от Москвы до самых до окраин. Мне хотелось бы, чтобы это был праздник для всех, чтобы не существовало такого понятия, как окраина, провинция, чтобы любая власть в первую очередь заботилась о людях, и тогда День России станет праздником праздников.

Марина МАТАШОВА, библиотекарь (Красноярск):

— Сейчас самосознание, я считаю, всё же в лучшую и правильную сторону меняется, и мировая ситуация заставляет вспомнить, что такое Россия для нас и для всего мира. Мы вновь доказываем, что мы — особенная нация, россияне. Мы сильные и многое можем. Что касается праздника, то, на мой взгляд, он очень молод, должно пройти время, чтобы появились традиции, связанные именно с этим днём. Хотелось бы видеть особенные мероприятия в этот праздник, которые могли бы стимулировать всех проявлять больший интерес к истории нашего государства — великой России, какой она была прежде и становится сейчас.

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