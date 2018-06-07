Пугачеву разозлило новое фото Киркорова с Бузовой

Примадонна довольно активно пользуется соцсетями, публикуя снимки и даже иногда отвечает поклонникам. Накануне экс-супруг певицы обнародовал на личной странице страстные кадры с Бузовой. Алла Борисовна одобрила один из негативных комментариев в адрес Ольги.

Накануне Филипп Киркоров опубликовал в Инстаграме серию снимков и видео с Ольгой Бузовой. Вдвоем они исполнили жаркий танец. Певец восторженно отозвался о телеведущей, назвав ее «бомбой», которая взорвалась.

Поклонники артиста неоднозначно отнеслись к его высказыванием. Многие оставили негативные комментарии под фотосессией Бузовой и Киркорова. Более того, бдительные фанаты увидели, что Алла Борисовна Пугачева поставила лайк под нелицеприятными словами, оставленными в адрес Ольги.

«Ну, вот и взорвалась эта бомба замедленного действия – Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Танец любви в настроении и с настроением», – поделился артист.

Поклонники гадают, какие именно отношения связывают Ольгу и Филиппа. Сначала артисты просто дружили, поддерживали друг друга, на светских мероприятиях певец защищал Бузову от нападок со стороны коллег и даже познакомился с ее бабушкой. Киркоров признавался в нескольких интервью, что давно следит за творчеством Ольги. Когда она начинала карьеру в качестве певицы, поп-король одобрительно относился к ее первым шагам. А недавно артист выпустил клип «Цвет настроения синий», в котором снялась Ольга. Телеведущая «Дома-2» сыграла продавщицу одного из универсамов.

«Я начал симпатизировать этой девочке, когда у нее еще не было ни миллионов подписчиков, ни больших денег. Да, сейчас у нее все получается. Но сколько она выдерживает критики! В начале моей карьеры меня, как и ее, все ненавидели. За одну только «Зайку» знаете, сколько я выслушал негатива в свой адрес. А теперь это классика! У нас начинают ненавидеть от зависти. Я это точно знаю. Бузовой завидуют, вот и ненавидят. За два года она из воробушка, которого все пинали, превратилась в суперзвезду большого масштаба. Оля – трудяга, работает 24 часа в сутки, совершенно не жалея себя», – Киркоров.

Также поп-король и Ольга встречались в одном из ресторанов в Сочи. Артисты не стали скрывать от журналистов и общественности теплые чувства друг к другу.

«Мы ели сосиски, потому что оба были голодными. Я ее накормил: спас от голодной смерти. Мы провели замечательные шесть часов в полете. Она умная, с ней есть о чем поговорить. Знаете же отмороженных представителей сегодняшнего поколения?! С ними порой даже не понимаешь, о чем разговаривать. А с Бузовой всегда найдутся темы. Я ее поддержал и буду делать это впредь. Я не собираюсь менять свое мнение. Мне с Бузовой комфортно!» – поделился певец с журналистами.



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