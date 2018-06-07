Результаты ЕГЭ 2018 по русскому языку, официальный сайт: узнать по паспортным данным

Русский язык входит в число обязательных предметов ЕГЭ. Без положительного результата экзамена выпускник просто не получит аттестат о среднем образовании. Что собой представляет сегодняшний вариант ЕГЭ по русскому языку? Что нужно учесть при подготовке?

Все задания ЕГЭ по русскому языку предполагают хорошее знание школьной программы, не выходят за её рамки. Тем не менее задания построены так, что проверяют самые различные знания учеников и их умения работы с текстом.

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) по русскому языку состоят из двух частей. Первая часть включает 24 задания с кратким ответом или с выбором верных вариантов ответа. Вторая часть предполагает написание сочинения-рассуждения по прочитанному тексту.

Вторая часть экзаменационной работы предлагает написать сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. Обращаем сразу внимание на тип речи. Сочинение-рассуждение. То есть в вашей работе должна быть четкая структура: тезис, аргументы, вывод. Сочинение по русскому языку пишется по четкому плану:

Первое – указываем проблему прочитанного текста. В тексте может быть не одна проблема. Нужно выбрать одну.

Второе – нужно прокомментировать сформулированную проблему. По сути это ответ на вопрос, почему автор об этом заговорил. Комментарий берется из текста. Что автор увидел в окружающей жизни, что услышал, вспомнил, прочитал, что заговорил об указанной проблеме.

Третье – нужно определить позицию автора по поднятой проблеме.

Четвертое – высказать свою точку зрения. Это будет ваш тезис. С автором можно согласиться, а можно и не согласиться.

Пятое – подобрать два аргумента в защиту своей точки зрения. Причем максимально высокий балл по этому критерию вы получите лишь в том случае, если один из аргументов будет из художественной, научной литературы или публицистики.

Второй может быть из жизни. Можно, конечно, привести два аргумента из жизни, но один балла вы потеряете. Шестое – необходимо сделать вывод, подведя итог своим размышлениям. Именно это о образом, мы видим, что экзаменационная работа оценивается при проверке работы.

Для того, чтобы в режиме реального времени узнать результаты ЕГЭ 2018 по русскому языку нужно проследовать на официальный сайт Единого государственного экзамена - ege.edu.ru. Здесь имеется специальный раздел, в котором представлены свежие результаты.

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