Родом из «России»

«Россия» — это бывший племовцесовхоз Алтайского района. Здесь Екатерина Иванова многие годы работала оператором машинного доения.

«Сменить профессию была вынуждена после того, как не стало совхоза. Решила обучиться на социального работника», — говорит Екатерина Николаевна.

Кажущаяся простота этой работы обманчива. Надо не только многое знать и уметь, но и быть очень терпеливой, уважать достоинство людей преклонного возраста. И вот уже 14 лет Екатерина Иванова свято следует этим правилам, за что её любят и ценят подопечные. С одной из них, Ефросиньей Филипповной Кузнецовой, я и застал героиню снимка. Она привезла бабушку в больницу для обследования.

Пользуясь случаем, Екатерина Иванова от души поздравила своих коллег из Очур, Кирово, Алтая, Новомихайловки с профессиональным праздником: «Девчонки, пусть у вас всё складывается хорошо, будьте терпеливы и счастливы!»

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