Трехлетний ребёнок, истерзанный бойцовскими собаками, скончался в реанимации Абакана

После жуткого нападения стаффордширских терьеров мальчик так и не пришёл в себя.

Трагедия случилась 3 июня в деревне Кайбалы. Два пса вырвались из вольера и набросились на малыша, игравшего неподалёку. Спасти ребёнка не удалось ни родителям, ни соседям. Собаки отступили лишь тогда, когда во двор выбежал хозяин. По информации очевидцев, стаффорды терзали мальчика 20 минут. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали. Сегодня малыш скончался в реанимации, не приходя в сознание, сообщает телеканал РТС.

Ранее сообщалось, что хозяин бойцовских собак застрелил из после случившегося. После смерти мальчика, следователи переквалифицируют статью уголовного дела. Теперь виновному лицу грозит до двух лет лишения свободы.

Ход расследования взял на личный контроль глава Хакасии Виктор Зимин.

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