В Черногорске рабочий ООО «ЛЕО» упал на кувалду

07.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Государственная инспекция труда в РХ закончила расследование тяжелого несчастного случая, происшедшего в апреле с водителем ООО «ЛЕО».



 

По приказу директора  предприятия  шиномонтажные работы должны были  производиться в специализированных центрах. Однако водитель грузового автомобиля решил сделать это сам.  Он положил пробитое колесо на грунт и стал при помощи кувалды  сбивать шину с диска. После нескольких ударов шина начала сползать, работник опустил кувалду на землю железной частью вниз и  стал прыгать на шине. Рабочий  подвернул ногу и упал  грудью на стоящую вертикально ручку кувалды, в результате чего получил тяжелые травмы. Комиссия  пришла к выводу, что пострадавший сам виноват в травме,  он выполнял работу, которую ему не поручали, и  не соблюдал инструкции по охране труда. Администрацию обвинили в недостаточном контроле  за производственной дисциплиной  и привлекли к административной ответственности. Материалы расследования направлены в  прокуратуру, сообщили в ГИТ.

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