В Черногорске рабочий ООО «ЛЕО» упал на кувалду

Государственная инспекция труда в РХ закончила расследование тяжелого несчастного случая, происшедшего в апреле с водителем ООО «ЛЕО».







По приказу директора предприятия шиномонтажные работы должны были производиться в специализированных центрах. Однако водитель грузового автомобиля решил сделать это сам. Он положил пробитое колесо на грунт и стал при помощи кувалды сбивать шину с диска. После нескольких ударов шина начала сползать, работник опустил кувалду на землю железной частью вниз и стал прыгать на шине. Рабочий подвернул ногу и упал грудью на стоящую вертикально ручку кувалды, в результате чего получил тяжелые травмы. Комиссия пришла к выводу, что пострадавший сам виноват в травме, он выполнял работу, которую ему не поручали, и не соблюдал инструкции по охране труда. Администрацию обвинили в недостаточном контроле за производственной дисциплиной и привлекли к административной ответственности. Материалы расследования направлены в прокуратуру, сообщили в ГИТ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







