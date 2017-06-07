В Хакасии отметят День большого солнца

07.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сотрудники музея под открытым небом «Усть-Сос» Бейского района 23 июня с 18 часов приглашают жителей и гостей Хакасии на двухдневный  музейный праздник «Кÿн пазы – День большого солнца».

В программе праздника — народные песни и танцы, участие в национальных играх по стрельбе из лука, киданию аркана, перетягивание палки и каната. Также участники праздника смогут по состязаться в индивидуальном конкурсе по игре в адьчики «Золотой астрагал». Мероприятие пройдет на территории юрточного комплекса МБУК «Музей под открытым небом «Усть-Сос» Бейского района, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

 

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