В Хакасии  впервые составлен  местный имидж – рейтинг  глав муниципальных образований

На сайте xakac.info PR агентство “Визор” совместно с АРИТ “PROДвижение” представляют “Имидж-рейтинг глав МО Хакасии” на основе мониторинга региональных медиа.

- Для нашей республики подобное – действительно ноу-хау, поскольку ничего похожего в медиа-среде Хакасии прежде попросту не наблюдалось, - заявили составители рейтинга. Он создан на основе упоминаний в региональных медиа в апреле-мае 2017 года. Имидж-рейтинг призван определить количественные и качественные показатели медиа-присутствия в региональных СМИ руководителей городов и районов Хакасии, и предназначен для широкого круга специалистов. Мониторинг включает в себя анализ более 400 информационных сообщений в 170 новостных и тематических региональных медиа-продуктах. В рейтинге задействован мониторинг 99% региональных медиа, в том числе - 46 телепрограмм, 47 радиопередач, 29 печатных изданий, 31 сайт информационных агентств и Интернет-СМИ, а так же 17 СМИ и иных медиа на хакасском языке. Все положительные либо нейтральные упоминания прибавляют, а негативные — вычитают очки из итоговой оценки.

Первая тройка майского имидж-рейтинга выглядит следующим образом: на 1 месте - глава МО г. Абакан Николай Булакин. Его рейтинг составил 33,75 балла, при 94 положительных и 10 отрицательных упоминаниях в СМИ.

На втором месте — глава Аскизского района Абрек Челтыгмашев с 20-ю рейтинговыми баллами при 46 позитивных и 1 негативной публикации в прессе.

Третьим стал Василий Белоногов, глава Черногорска. В позитивном контексте его вспомнили 42 раза, в негативном — 3, итоговый рейтинг составил 16,5 балла.

Четвёртую позицию рейтинга занимает глава Ширинского района Сергей Зайцев. Региональные масс-медиа упоминали его 32 раза, и только в положительном контексте. В результате его рейтинг составил 12,25 баллов.

На пятом месте — Юрий Курлаев, глава Бейского района, с 9,75 рейтинговыми баллами при 31 позитивных и 3 негативных публикациях в прессе.

Шестая позиция у главы МО Таштыпский район Василия Шулбаева. В позитивном контексте его вспомнили 22 раза, в негативном — 1, итоговый рейтинг составил 9,5 баллов.

Седьмую строчку занял глава Саяногорска Леонид Быков. В мае региональная пресса сообщила о нём 44 раза в положительном контексте, и 12 раз - в отрицательном. Рейтинг составил 8,25 баллов.

На 8 месте - глава МО Алтайский район Владимир Пономаренко. Его имидж-рейтинг составил 5,5 балла при 10 положительных и отсутствии отрицательных упоминаний в СМИ.

На 9 месте — глава Орджоникидзевского района Алексей Попков с 4,75-ю рейтинговыми баллами при 16 позитивных и отсутствии негативных публикаций в прессе.

Десятой стала Елена Егорова, глава Усть-Абаканского района. Единственную даму среди глав МО городов и районов Хакасии в позитивном контексте вспомнили 18 раз, в негативном — 2, итоговый рейтинг составил 4,75 балла.

На 11 месте* - глава города Сорска Владимир Найденов с имидж-рейтингом в 2,5 балла, при 8 положительных и отсутствии отрицательных упоминаний в СМИ.

На 12 месте* — глава Боградского района Сергей Чернышов, набравший 2,5 рейтинговых балла при 13 позитивных и 2 негативных публикациях в прессе.

Замыкает рейтинг, на 13 месте, Николай Байбородов, глава МО г. Абаза с 2,25 рейтинговых баллов. В позитивном контексте его вспомнили 6 раз, в негативном — 1.

Публикация также одержит мнения эспертов.

В Хакасии впервые составлен местный имидж – рейтинг глав муниципальных образований

На сайте xakac.info PR агентство “Визор” совместно с АРИТ “PROДвижение” представляют “Имидж-рейтинг глав МО Хакасии” на основе мониторинга региональных медиа

- Для нашей республики подобное – действительно ноу-хау, поскольку ничего похожего в медиа-среде Хакасии прежде попросту не наблюдалось, - заявили составители рейтинга. Он создан на основе упоминаний в региональных медиа в апреле-мае 2017 года. Имидж-рейтинг призван определить количественные и качественные показатели медиа-присутствия в региональных СМИ руководителей городов и районов Хакасии, и предназначен для широкого круга специалистов. Мониторинг включает в себя анализ более 400 информационных сообщений в 170 новостных и тематических региональных медиа-продуктах. В рейтинге задействован мониторинг 99% региональных медиа, в том числе - 46 телепрограмм, 47 радиопередач, 29 печатных изданий, 31 сайт информационных агентств и Интернет-СМИ, а так же 17 СМИ и иных медиа на хакасском языке. Все положительные либо нейтральные упоминания прибавляют, а негативные — вычитают очки из итоговой оценки.

Первая тройка майского имидж-рейтинга выглядит следующим образом: на 1 месте - глава МО г. Абакан Николай Булакин. Его рейтинг составил 33,75 балла, при 94 положительных и 10 отрицательных упоминаниях в СМИ.

На втором месте — глава Аскизского района Абрек Челтыгмашев с 20-ю рейтинговыми баллами при 46 позитивных и 1 негативной публикации в прессе.

Третьим стал Василий Белоногов, глава Черногорска. В позитивном контексте его вспомнили 42 раза, в негативном — 3, итоговый рейтинг составил 16,5 балла.

Четвёртую позицию рейтинга занимает глава Ширинского района Сергей Зайцев. Региональные масс-медиа упоминали его 32 раза, и только в положительном контексте. В результате его рейтинг составил 12,25 баллов.

На пятом месте — Юрий Курлаев, глава Бейского района, с 9,75 рейтинговыми баллами при 31 позитивных и 3 негативных публикациях в прессе.

Шестая позиция у главы МО Таштыпский район Василия Шулбаева. В позитивном контексте его вспомнили 22 раза, в негативном — 1, итоговый рейтинг составил 9,5 баллов.

Седьмую строчку занял глава Саяногорска Леонид Быков. В мае региональная пресса сообщила о нём 44 раза в положительном контексте, и 12 раз - в отрицательном. Рейтинг составил 8,25 баллов.

На 8 месте - глава МО Алтайский район Владимир Пономаренко. Его имидж-рейтинг составил 5,5 балла при 10 положительных и отсутствии отрицательных упоминаний в СМИ.

На 9 месте — глава Орджоникидзевского района Алексей Попков с 4,75-ю рейтинговыми баллами при 16 позитивных и отсутствии негативных публикаций в прессе.

Десятой стала Елена Егорова, глава Усть-Абаканского района. Единственную даму среди глав МО городов и районов Хакасии в позитивном контексте вспомнили 18 раз, в негативном — 2, итоговый рейтинг составил 4,75 балла.

На 11 месте* - глава города Сорска Владимир Найденов с имидж-рейтингом в 2,5 балла, при 8 положительных и отсутствии отрицательных упоминаний в СМИ.

На 12 месте* — глава Боградского района Сергей Чернышов, набравший 2,5 рейтинговых балла при 13 позитивных и 2 негативных публикациях в прессе.

Замыкает рейтинг, на 13 месте, Николай Байбородов, глава МО г. Абаза с 2,25 рейтинговых баллов. В позитивном контексте его вспомнили 6 раз, в негативном — 1.

Публикация также содержит мнения экспертов.

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