«Выходной, папа»

Куда ходит детство в выходной? В Абакане, конечно, в парк «Орлёнок».

Увязался вслед за мальчишками и девчонками и я. Хотелось посмотреть, чем они будут заниматься в солнечный летний день. Однако же главным стало впечатление от общения отцов со своими малышами. Это же счастье для ребёнка — провести выходной с папой, который обычно занят работой.



Все родители знают, как слово «хочу» магическим образом опустошает кошельки. Но кто откажется купить любимому чаду воздушный шарик, мороженое или новую игрушку?.. Вот эта девчушка, очарованная Лунтиком, крепко прижала его к себе и не выпускала, пока мама не рассчиталась за покупку.

Главное развлечение — это, конечно, аттракционы. Самыми, пожалуй, «визгливыми» оказались карусели. Они, взлетавшие выше тополей, вызывали неподдельный восторг вперемежку с воплями: «Остановите карусель, я выйду!» Но всё обходилось благополучно, и ребятня тянула за руки взрослых уже к другим аттракционам.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







