За полномочия с деньгами

Президиум Верховного Совета Хакасии вчера на своём заседании поддержал законодательную инициативу ряда депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации об ужесточении наказания за воспрепятствование оказанию медицинской помощи.

С этой целью предлагается внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации в части защиты жизни и здоровья пациентов и медицинских работников.

В частности, ужесточаются меры ответственности за непредоставление преимущества в движении машинам скорой помощи. Действующее законодательство предусматривает административную ответственность за это нарушение в виде штрафа в размере пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трёх месяцев. Но эта мера явно недостаточна, и штрафовать предлагается на 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет.

Одобрили члены президиума и инициативу парламента Республики Северная Осетия — Алания по изменению законодательства, касающегося принципов организации местного самоуправления.

— Речь идёт о совершенствовании межбюджетных отношений, о прекращении практики наделения субъектов Федерации государственными полномочиями без подкрепления этих полномочий средствами на их выполнение. За последние семь лет нашей республике это обошлось в два миллиарда рублей, — прокомментировал законопроект председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев.

На заседании также одобрен ряд других законопроектов, направленных на совершенствование действующего законодательства.

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