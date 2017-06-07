Загадка Нетленного

Дорожный знак показывал: прямо — Улан-Удэ, направо — Иволгинский район. Мы свернули направо — с единственной целью: посетить этот буддийский монастырь, чтобы посмотреть Нетленного, — так теперь называют человека, который при жизни был известен как духовный глава буддистов Бурятии и всей России. Звали его Хамбо-лама Даша-Доржо Итигилов.

О нём пишут удивительные вещи. Якобы в 1927 году в возрасте 75 лет он сам, по собственной воле, ушёл из жизни. Сначала медитировал в позе лотоса, затем прочёл молитву, какую читают покойному, и … ушёл в мир иной. Перед смертью он сказал своим ученикам, чтобы они посмотрели его тело через 30 лет, а ещё через 75 он вернётся. В 1957 году ученики выполнили его наказ — вскрыли захоронение. И поразились увиденному: тело ламы выглядело так, как будто его похоронили несколько дней назад. Второй раз могилу вскрыли в сентябре 2002 года. Тлен по-прежнему не коснулся тела ламы. Более того, как сообщалось в печати, суставы у покойного подвижны, растут волосы и ногти, кожа не высохла и не сморщилась. Современная наука не может объяснить этот феномен. Совершенно точно установлено, что о мумификации речи не идёт: человек усилием воли перед тем, как отключить свою «систему» жизнеобеспечения, сумел дать организму установку на переход в особое состояние. Разве это не чудо?!

Иволгинский дацан находится недалеко от районного центра. Посёлок Иволга выглядит заброшенным, многие здания давно не ремонтировались. Ощущение бедности и разрухи. Резко контрастирует с посёлком Иволгинский дацан — официальная резиденция главы российских буддистов. Люди приезжают сюда со всего мира. Одни помолиться и преклониться перед тем, кто стал для них подлинной святыней. Другие, как мы, — собственными глазами увидеть то, что пока недоступно нашему пониманию. С тех пор как тело ламы Итигилова извлекли из земли, скромный дацан, как по волшебству, преобразился. Для хранения Нетленного построен особый дуган (буддийский храм). Возведено ещё несколько дуганов, все очень красивые, по-праздничному нарядные. И ни один не похож на другой. Обу-строена обширная площадка для проведения больших хуралов (молебнов), многолюдных праздников и ритуалов. Есть выставочный зал декоративно-прикладного искусства. Появился своеобразный музей одного экспоната — скульптуры «Маленький Будда», выполненной из мрамора итальянскими мастерами.

Минуем высокие ворота, расписанные ярким затейливым рисунком, и попадаем на территорию дацана. Сворачиваем по дорожке направо — к храмам. Но тут нас сразу же останавливает женщина, видимо, работающая здесь в администрации:

— Вы, наверное, у нас первый раз, да? Идти следует в левую сторону — по часовой стрелке.

Пошли налево. Дорожка вела вдоль забора, мимо старых деревянных изб, хозяйственных построек. В окне одного из домов висело объявление: «Астролог». Избы хоть и очень старые, но жилые, кое-где во дворе играли дети. Видимо, в домах проживают или монахи, или люди, работающие в дацане. Таких здесь много. Занимаются они ремонтом, строительством, росписью храмов, пошивом ритуальных принадлежностей, вышиванием и другой, самой разной, работой. Около каждого храма установлены хурдэ — молитвенные барабаны, вращать которые надо тоже по часовой стрелке. Вы можете даже не знать молитвы, как не знает её, например, маленький ребёнок, но если вращаете хурдэ с чистыми помыслами, это равносильно молитве. Там, внутри барабанов, находятся свитки с мантрами — молитвами. Один оборот — одна молитва. Я не пропустила ни одного барабана. Буду считать, что помолилась за здоровье всех людей, творящих добро. Всюду на площадках, где установлены хурдэ, рассыпаны монеты, в основном жёлтая мелочь. И это — несмотря на объявление, в котором посетителей просят опускать деньги в ящички, специально для этого расставленные во многих местах…

У входа в один из дуганов мы увидели, как молодой монах старательно подметает ступени деревянной лестницы. Попросили разрешения войти. Он кивнул утвердительно. В дугане я буквально застыла над мандалой — картиной, выполненной из разноцветного песка. Мандала — не просто тончайший и сложный по деталям, цветовым переходам орнамент. Это — символическая картина Вселенной, сфера обитания божеств. Считается, что человек, создающий мандалу, очищает свою внутреннюю энергию и даже исцеляется. Заметив, с каким восхищением я рассматриваю мандалу, монах подошёл и негромко сказал:

— Вообще-то картину обычно разрушают в знак того, что всё в жизни скоротечно и нельзя привязываться ни к чему, даже тому, что так красиво. Но эту разрешили сохранить, чтобы люди получили представление, что такое мандала.

Налюбовавшись вдоволь, я спросила монаха, как давно он стал буддистом. У парня дорога к вере была извилистой и трудной. Вот уже несколько лет в монастыре. Судя по его лицу, спокойному, умиротворённому, он обрёл здесь душевное равновесие.

— У буддийского монаха есть право иметь семью?— спросила я его.

— У нас не запрещается жениться. Я, например, женат. У нас есть ребёнок.

Главный центр притяжения в дацане — особый дуган, где под стеклянным куполом находится тело ламы Итигилова. Туда пускают небольшими группами по билетам. Пока мы стояли в ожидании своей очереди, подошла группа туристов, видимо, из Японии. Маленькие японцы шествовали очень организованно — ровной шеренгой по два человека. Они дружно, как по команде, кивали головками в одинаковых панамах в такт речи гида. Я сначала не поняла, как гид (это была молоденькая девушка) ведёт экскурсию. Даже порадовалась, что в такой глуши есть знатоки японского языка. Но подошла поближе и обнаружила, что всё мастерство экскурсовода заключается в том, чтобы вовремя нажать кнопочку на плеере. Девушка подводит туристов к очередному объекту, включает запись — и звучит японская речь...

Вот и нас пригласили войти в главный дуган. Как бы не оскорбить религиозных чувств буддистов, не в музей же пришли… Я попросила монаха, стоявшего у двери, чтобы он подсказал нам, как следует себя здесь вести. Он очень доброжелательно объяснил, что идти по храму надо по часовой стрелке, а выходить следует с поклонами, сомкнув ладони у груди, и обязательно — лицом к святыне. Нельзя поворачиваться к нему спиной. После молитвы надо подойти к нему, монаху, для омовения рук (специально для этого на столике перед ним сосуд с водой).

В нашей группе было несколько буддистов. Мужчины сначала кланялись перед стеклянным саркофагом, где сидит лама Итигилов. Потом отошли в сторону и долго молились на коленях. А после молитвы поинтересовались, можно ли прикоснуться к руке Нетленного. Узнав, что на это нужно получить особое разрешение, стали выяснять, кто именно должен дать на это разрешение и на каких условиях. Запомнился бледный, исхудалый парень славянской внешности. Правая рука его была перебинтована. У края повязки виднелись какие-то багровые язвы. Он тоже молился. Было видно, что делает он это неумело, но очень искренне, горячо. Вместе с ним молилась его жена. С надеждой на исцеление в дацан приезжает немало людей. Но особенно много мы видели родителей с больными детьми.

Честно говоря, я боялась подходить к Нетленному. Откуда этот непонятный страх? Сама не знаю. Усилием воли заставила себя осмотреть Нетленного. Кожа на его лице жёлто-серая. Гладкая, словно туго натянута на крупный череп. Уши плотно прижаты к голове. Глаза закрыты. Не знаю, как у других, но у меня возникло странное ощущение присутствия этого человека. Казалось, что он вот-вот откроет глаза. Одна моя знакомая уверяет, что рука у него тёплая. Другая видела, как запотевает стеклянный купол — будто от дыхания живого человека. Фотографировать Нетленного и касаться его руки нам не позволили. И как запотевает стекло саркофага я не видела. Но до сих пор, когда вспоминаю Нетленного, накатывает какое-то странное чувство. Кого мы видели? Покойника? Живого человека, пребывающего в состоянии, суть которого пока не дано постичь современным ученым? Загадка… Буддисты считают, что лама Итигилов достиг постижения Пустоты — Великой реальности всех явлений. Я не понимаю, что стоит за этими словами. Наверное, не всем и не сразу дано понять сокровенные знания... Монаха, который сопровождал нас во время посещения главного дугана, я спросила:

— А не противоречит ли то, что к телу Нетленного организуют экскурсии, воле самого ламы Итигилова? Хотел ли он, чтобы его рассматривали, как диковинку, помещённую под стекло?

Ответ был таков:

— Думаю, не противоречит. Он знал, что сотворит чудо. И теперь люди, чтобы убедиться в том, что чудо действительно произошло, могут посмотреть Нетленного.

Возразить было нечего. Да и надо ли?

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