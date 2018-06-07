Жену Дмитрия Тарасова отправили в роддом

Футболист проведал супругу в госпитале. Дмитрий Тарасов поделился совместным снимком с супругой. В скором времени в их семье ожидается пополнение, поэтому его жена тщательно следит за своим здоровьем.

В минувшие выходные беременная Анастасия Костено оказалась в клиническом госпитале «Лапино». Супруга Дмитрия Тарасова должна родить этим летом. Вероятно, врачи перестраховались и положили будущую маму на некоторое время в больницу. Футболист навестил любимую жену в палате, а совместным снимком поделился в Инстаграме.

«В Лапино как дома уже», - отметил Дмитрий.

На снимке супруга Тарасова лежит рядом с ним. Впервые за долгое время Настя предстала перед пользователями Сети без макияжа. Это вызвало бурные обсуждения подписчиков Тарасова. «Сколько беременных видела, никогда там не могла разглядеть красоту. Многие выглядят неплохо, но все равно с собой же до беременности никто не сравнится. Кто придумал, что беременность красит? Никого еще не красила», «Естественная и очень даже милая», «Без макияжа не узнать», - обсуждали Настю пользователи Инстаграма.

Анастасия рассказывала о беременности своим подписчикам и делилась переживаниями. Они с Дмитрием уже обустроили детскую для будущей малышки. Супруга Тарасова активно покупала вещи. «Досмеялась, называется. Последнюю неделю открылось во мне новое чувство - «надо все сделать, чтобы я успокоилась». Все заказать, приобрести, покрасить, накупить, протестировать! Забавно так и ведь ничего с этим этапом «гнездования» не сделаешь. Зато накрыла фаза спокойствия», - рассказывала модель.

Напомним, что перинатальный центр в Лапино пользуется популярностью среди российских селебрити. Как правило, ведение беременности и роды в этой клинике - дорогое удовольствие.

«Цена в среднем составляет 450 ты­сяч рублей, – говорили «СтарХиту» в клинике. – В контракт входят ведение родов, лабораторные исследования, кардиотокография и УЗИ, анестезия, консультации гинеколога в течение по­лутора месяцев и другие опции».

К слову, еще одной звездой, кто собирается родить в Лапино, стала Нюша. Недавно певица перестала скрывать беременность. Для ВИП-клиентов в Лапино есть отдельный вход. Нюша уже заключила контракт на ведение беременности и роды стоимостью 1 млн рублей. Сейчас певица стоит на учете у лучших акушеров-гинекологов госпиталя.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







