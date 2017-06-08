8 июня — День социального работника

08.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Уважаемые социальные работники! Позвольте от всего сердца поздравить вас с профессиональным праздником!

Деятельность по социальной защите населения наполнена глубоким гуманистическим смыслом. В России она имеет давние исторические корни и всегда почитается в народе. Важно, чтобы социальные работники и впредь постоянно держали руку на пульсе жизни, знали нужды и заботы людей и оперативно на них реагировали.
На сегодняшний день региональные отделения Пенсионного фонда, органы социальной защиты населения являются главным звеном в осуществлении социальной политики государства. От вашей квалифицированной работы, внимательного отношения к человеку, готовности в любой момент прийти на помощь во многом зависит воплощение надежд российских граждан на достойную, обеспеченную жизнь, спокойную старость.
Всем вам спасибо за труд — порой нелёгкий, но всегда такой благодарный. Желаем вам в этот праздничный день неиссякаемой душевной щедрости, оптимизма, чувства сопереживания другим и огромного личного счастья!

 

Глава Республики Хакасия —                                                                                          Председатель
Председатель Правительства Республики Хакасия                                                     Верховного Совета Республики Хакасия
В.М. ЗИМИН                                                                                                                       В.Н. ШТЫГАШЕВ

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