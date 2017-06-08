Афтор жжёт!

Авторское право, пожалуй, является одной из главных опор так называемого цивилизованного рынка, и для того, чтобы действовать успешно, не нажив при этом проблем, бизнес должен соблюдать определённые правила.

К примеру, сегодня нарушение общепринятых норм в использовании чужого интеллектуального продукта чревато не только административным взысканием, но и уголовным преследованием. Наглядным примером этому служит конкретный случай, произошедший в Хакасии.

Подробности этой истории рассказал помощник прокурора города Абакана Николай Кипрушев.

В своей коммерческой деятельности индивидуальный предприниматель Сергей Третьяков (фамилия изменена. — Авт.), занимающийся розничной продажей продуктов питания, пользовался компьютерами с установленными на них программными продуктами корпорации «Майкрософт» и ООО «1С» (первая имеет общемировую известность, вторая — довольно известна в России и странах ближнего зарубежья). В октябре 2015 года к нему в офис наведался полицейский, выявивший факт незаконного использования программных продуктов, принадлежащих вышеперечисленным правообладателям. Все используемые предпринимателем объекты авторского права не имели соответствующих лицензий, а значит, их правообладателям не было заплачено ни копейки. Попросту говоря, Третьяков пользовался пиратскими копиями компьютерных программ. Их общая стоимость на тот момент составляла чуть более одного миллиона рублей.

Предпринимателю было вручено представление о недопустимости незаконного использования программного обеспечения, нарушающего авторские и смежные права. Сергей Третьяков был предупреждён об уголовной ответственности и, подписав официальный документ, обязался устранить выявленные нарушения в срок до конца октября того же 2015 года. Однако в действительности обещанного он так и не сделал. Что сотрудники полиции и выявили в ходе повторной проверки, состоявшейся уже в июне 2016 года, после чего в отношении нерадивого предпринимателя было возбуждено уголовное дело.

Дабы особо не затягивать дальнейшее повествование, далее сообщим лишь о том, что ни в ходе предварительного расследования, ни в ходе последовавших за этим судебных заседаний абаканскому предпринимателю Третьякову так и не удалось доказать того, что он пользовался именно лицензионными, а не пиратскими копиями компьютерных программ. В результате 18 мая текущего года Абаканский городской суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 3 ст.146 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное использование объектов авторского права, совершённое в особо крупном размере. И приговорил к наказанию в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев.

Как удалось выяснить «Хакасии», Сергей Третьяков стал вторым по счёту нарушителем авторского права в нашей республике, получившим за данное правонарушение реальное наказание.

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