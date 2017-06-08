Число жертв теракта в Иране увеличилось до 16 человек

Число жертв террористических атак в Тегеране, совершенных в среду в парламенте Ирана и мавзолее имама Хомейни, увеличилось до 16 человек, сообщают местные СМИ.

«Число жертв террористических атак в Тегеране возросло до 16 человек», – передает Tasnim в Twitter.

Накануне в иранском внешнеполитическом ведомстве сообщали, что жертвами теракта в Тегеране стали 13 человек, еще 43 человека пострадали. Нападавшие были ликвидированы. Удар был нанесен по двум целям, имеющим огромное символическое значение для Исламской республики – парламенту и мавзолею имама Хомейни.

Как отмечала The New York Times, теракт в Тегеране может сблизить Иран с Катаром. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала явное совпадение теракта в Тегеране с катарским кризисом.

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