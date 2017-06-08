Экологи Хакасии получили награды

В день эколога отмечены природоохранители Хакасии.







Почетной грамотой Республики Хакасии за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм награждена начальник отдела экологической экспертизы и разрешительной деятельности Министерства природных ресурсов Ольга Лушникова.

Благодарностью Главы Хакасии за большой личный вклад в осуществление государственной политики по охране окружающей среды и природных ресурсов и в связи с профессиональным праздником «День эколога» отмечены советник министра Олег Беляков, начальник отдела регионального государственного экологического надзора и анализа состояния окружающей среды Елена Юдина, советник отдела водопользования и охраны водных ресурсов главный эксперт отдела претензионной и исковой работы в области лесных отношений, кадрового обеспечения Лариса Торокова.

Почетные грамоты и Благодарности Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия вручены начальнику территориального отдела водных ресурсов Республики Хакасия Константину Лысогорскому и главному специалисту- эксперту этого ведомства Тамаре Кривохиже, начальнику отдела экологии и охраны труда Муниципального образования г. Саяногорск Анне Никитиной, начальнику отдела экологии и санитарного содержания территории МО г. Абакан Татьяне Соловьевой, главным экологам и руководителям республиканских предприятий: АО «РУСАЛ Саяногорск», ООО «Сорский горно-обогатительный комбинат», ООО «СУЭК Хакасия», ООО «Разрез Аршановский», магазин «Эльдорадо».

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