Экологи Хакасии получили награды

08.06.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В день эколога отмечены природоохранители Хакасии.



Почетной грамотой Республики Хакасии за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм награждена начальник отдела экологической экспертизы и разрешительной  деятельности Министерства природных ресурсов Ольга Лушникова.

Благодарностью Главы Хакасии за большой личный вклад в осуществление государственной политики по охране окружающей среды и природных ресурсов и в связи с профессиональным праздником «День эколога» отмечены советник министра Олег Беляков, начальник отдела  регионального государственного экологического надзора и анализа состояния окружающей среды Елена Юдина, советник отдела водопользования и охраны водных ресурсов главный эксперт отдела  претензионной и исковой работы в области лесных отношений, кадрового обеспечения Лариса Торокова.

Почетные грамоты и Благодарности Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия вручены начальнику территориального отдела водных ресурсов Республики Хакасия Константину Лысогорскому и главному специалисту- эксперту этого ведомства Тамаре Кривохиже, начальнику отдела экологии и охраны труда Муниципального образования г. Саяногорск Анне Никитиной, начальнику отдела экологии и санитарного содержания территории МО г. Абакан Татьяне Соловьевой,  главным экологам и руководителям республиканских предприятий: АО «РУСАЛ Саяногорск», ООО «Сорский горно-обогатительный комбинат», ООО «СУЭК  Хакасия», ООО «Разрез Аршановский», магазин «Эльдорадо».

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